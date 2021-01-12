《美元走勢－羅明立》美匯可炒１００點波幅的上落市

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒３２ １０４﹒１０ １０４﹒１９

歐元╱美元 １﹒２１６２ １﹒２１３９ １﹒２１５５

英鎊╱美元 １﹒３５５１ １﹒３５０４ １﹒３５５１

美元╱瑞郎 ０﹒８９１６ ０﹒８８９６ ０﹒８９０７

美元╱港元 ７﹒７５５３ ７﹒７５３８ ７﹒７５４１

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《美元走勢》美聯儲官員里士滿聯儲銀行總裁巴爾金表示，倘若美國政府推出更多的支持經

濟刺激措施，配合新冠疫苗廣泛接種，美國經濟下半年可望強勁反彈。不過，由於美聯儲最近表

示未有計劃增加買債規模，而市場亦預期將會全面執政的民主黨會大幅擴張財政開支，由於政府

需要發債融資，而美聯儲未配合買債的話，美國國債收益率將會攀升。美匯指數曾經升至

９０﹒７５，現時５０天線在９１﹒２０，估計９１﹒００╱２０阻力會減慢美元升勢。關注國

債息率表現。短期支持在９０附近，可炒１００點波幅的上落市。



歐元區１月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數上升至正１﹒３，是近１年來首次重返正值，去年

１２月數字為負２﹒７。Ｓｅｎｔｉｘ表示，更多新冠疫苗於歐洲獲批，市場預期將很快實施廣

泛接種，進而有望結束疫情封鎖措施。雖然歐元區經濟表現有所回穩，但美元短線仍有反彈勢頭

，會壓抑歐元走勢。歐元兌美元初步支持位於１﹒２１，下一步支持位於１﹒２０６０；初步阻

力位於１﹒２２，下一步阻力位於１﹒２２８０。建議短線投資者短線炒作波幅。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１８５ １﹒２０８０ １﹒２２３５

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３５５０ １﹒３４２０ １﹒３６００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

