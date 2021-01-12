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即市新聞

12/01/2021 14:56

《美元走勢－羅明立》美匯可炒１００點波幅的上落市

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒３２　　　１０４﹒１０　　　１０４﹒１９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１６２　　　１﹒２１３９　　　１﹒２１５５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３５５１　　　１﹒３５０４　　　１﹒３５５１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９１６　　　０﹒８８９６　　　０﹒８９０７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５５３　　　７﹒７５３８　　　７﹒７５４１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲官員里士滿聯儲銀行總裁巴爾金表示，倘若美國政府推出更多的支持經
濟刺激措施，配合新冠疫苗廣泛接種，美國經濟下半年可望強勁反彈。不過，由於美聯儲最近表
示未有計劃增加買債規模，而市場亦預期將會全面執政的民主黨會大幅擴張財政開支，由於政府
需要發債融資，而美聯儲未配合買債的話，美國國債收益率將會攀升。美匯指數曾經升至
９０﹒７５，現時５０天線在９１﹒２０，估計９１﹒００╱２０阻力會減慢美元升勢。關注國
債息率表現。短期支持在９０附近，可炒１００點波幅的上落市。
　　
　　歐元區１月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數上升至正１﹒３，是近１年來首次重返正值，去年
１２月數字為負２﹒７。Ｓｅｎｔｉｘ表示，更多新冠疫苗於歐洲獲批，市場預期將很快實施廣
泛接種，進而有望結束疫情封鎖措施。雖然歐元區經濟表現有所回穩，但美元短線仍有反彈勢頭
，會壓抑歐元走勢。歐元兌美元初步支持位於１﹒２１，下一步支持位於１﹒２０６０；初步阻
力位於１﹒２２，下一步阻力位於１﹒２２８０。建議短線投資者短線炒作波幅。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１８５　　　１﹒２０８０　　　１﹒２２３５
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３５５０　　　１﹒３４２０　　　１﹒３６００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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