民建聯昨會見財政司司長陳茂波，就財政預算案提出建議，包括面對失業率高企，設立為期
半年的失業援助金，向失業人士每月發放６０００元。
疫苗接種工作將於今年展開，民建聯要求當局承諾預留足夠資源作相關預備。民建聯主席李
慧琼認為，若疫情再出現爆發跡象，當局有需要進行全民強制檢測，達致清零目標。他們又要求
，提前於今年年中或第三季實施６０至６４歲市民２元乘車優惠。《香港經濟日報》
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12/01/2021 08:48
【紓困措施】民建聯促設半年失業援助金，預留足夠資源於疫苗接種
民建聯昨會見財政司司長陳茂波，就財政預算案提出建議，包括面對失業率高企，設立為期
半年的失業援助金，向失業人士每月發放６０００元。
疫苗接種工作將於今年展開，民建聯要求當局承諾預留足夠資源作相關預備。民建聯主席李
慧琼認為，若疫情再出現爆發跡象，當局有需要進行全民強制檢測，達致清零目標。他們又要求
，提前於今年年中或第三季實施６０至６４歲市民２元乘車優惠。《香港經濟日報》
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