【大國博弈】積金局：恒指基金中３股投資涉２１億佔資產０﹒２％

《經濟通通訊社１２日專訊》盈富基金（０２８００）表示，昨日起不再對受制裁實體進行

任何新投資。本港不少強積金計劃旗下都有基金投資盈富基金。積金局回覆傳媒查詢時表示，正

跟業界及相關監管機構密切留意有關情況，以保障強積金計劃成員的利益。

積金局表示，現時在受制裁名單中，追蹤恆指的強積金基金，投資於其中３隻受制裁股票涉

及２１億元，佔強積金總資產值約０﹒２％。（ｈｌ）

