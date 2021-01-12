【新冠肺炎】眾安國際為ＺＡ　Ｆａｍ免費提供新冠疫苗副作用保障

《經濟通通訊社１２日專訊》首批２０１９新型冠狀病毒疫苗最快於本月抵達香港，眾安在

綫（０６０６０）旗下眾安國際宣布，透過總額為６００萬港元的「ＺＡ抗疫保障金」，為ＺＡ

Ｆａｍ會員免費提供「新冠疫苗副作用保障」，攜手社群共度疫情難關。凡持有有效香港身份

證的香港居民，無論是新加入或現有的ＺＡ Ｆａｍ會員，均可免費參加此計劃。

計劃下，如ＺＡ Ｆａｍ會員在接種由香港政府提供的新型冠狀病毒疫苗後１４天內因副作

用而入院治療，將可獲提供每日８００元的現金援助，受保障住院時間長達１０日；一旦會員不

幸因疫苗副作用而身故，計劃會為其提供一筆過２０萬元的身故恩恤金。

眾安國際於去年２月撥款６００萬港元成立「ＺＡ抗疫保障金」，為確診新型冠狀病毒的

ＺＡ Ｆａｍ會員提供一筆過２萬港元的緊急援助金。隨著「新冠疫苗副作用保障」的推出，市

民只需完成簡單的登記步驟並成為ＺＡ Ｆａｍ會員，便有機會獲得「ＺＡ抗疫保障金」提供的

雙重保障。「ＺＡ抗疫保障金」的有效期至２０２１年６月３０日，並以先到先得的形式向合資

格申請人發放。（ｂｉ）

