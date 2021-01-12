【大國博弈】晨星：拜登上場後減市場不確定性，惟中美關係續緊張

《經濟通通訊社１２日專訊》晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，雖然中美關係很可能持續

緊張，並且對亞洲市場構成風險，但相信拜登當選總統後，美國所採取的多邊外交政策會較易預

測，減低市場不確定性。她補充指，然而美國市場估值偏高可能為亞洲市場帶來阻力，因為疫苗

供應和接種率、美國持續至２０２４年的低利率，以及進一步的財政刺激措施等多項正面因素已

在股價反映。另一方面，亞洲市場可能會受適度調高的盈利預測所支持。



＊阿里巴巴經營風險比京東騰訊更負面＊



通訊服務和周期性消費行業方面，晨星認為，中國政府的反壟斷方針對於以產品為基礎的遊

戲公司而言影響甚微，但對於出現壟斷行為的互聯網公司則帶來收緊監管的信號。晨星認為，阿

里巴巴（０９９８８）的經營風險比京東（０９６１８）或騰訊（００７００）更負面，而對其

財務造成的影響則取決於後續的執法行動。

同時，鑒於澳門博彩業於２０２０年的基數較低，加上中國大陸與澳門政府實施刺激消費的

政策，預計澳門博彩總收入將於２０２１年大幅反彈。行業首選股為騰訊、百度及澳博控股

（００８８０）。



＊不良貸款比率有機會回升，金融行業首選工行＊



金融行業方面，晨星認為，隨著政府向商界的支援期近尾聲，需關注不良貸款比率有機會回

升。晨星認為，目前股價已反映市場對資產質素的擔憂，因此對２０２０年及２０２１年全年的

信貸成本預測維持不變，隨著經濟狀況改善的跡象成為２０２１年第一季度的主要催化劑，繼續

認為新加坡及香港銀行股值得投資，行業首選股為工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）及

華僑銀行。

科技行業方面，晨星預測，智能手機競爭將在未來數季內變得更激烈，憂慮智能手機的生產

可能超出最終需求，導致在不久的將來出現庫存調整，然而建議繼續關注智能手機組件和半導體

供應商的長期增長，這些供應商將會是５Ｇ技術普及的受益者。行業首選股為穩懋半導體、台積

電及舜宇光學科技（０２３８２）。（ｃｗ）

