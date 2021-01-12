  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2021 16:14

【大國博弈】晨星：拜登上場後減市場不確定性，惟中美關係續緊張

　　《經濟通通訊社１２日專訊》晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，雖然中美關係很可能持續
緊張，並且對亞洲市場構成風險，但相信拜登當選總統後，美國所採取的多邊外交政策會較易預
測，減低市場不確定性。她補充指，然而美國市場估值偏高可能為亞洲市場帶來阻力，因為疫苗
供應和接種率、美國持續至２０２４年的低利率，以及進一步的財政刺激措施等多項正面因素已
在股價反映。另一方面，亞洲市場可能會受適度調高的盈利預測所支持。

＊阿里巴巴經營風險比京東騰訊更負面＊

　　通訊服務和周期性消費行業方面，晨星認為，中國政府的反壟斷方針對於以產品為基礎的遊
戲公司而言影響甚微，但對於出現壟斷行為的互聯網公司則帶來收緊監管的信號。晨星認為，阿
里巴巴（０９９８８）的經營風險比京東（０９６１８）或騰訊（００７００）更負面，而對其
財務造成的影響則取決於後續的執法行動。
　　同時，鑒於澳門博彩業於２０２０年的基數較低，加上中國大陸與澳門政府實施刺激消費的
政策，預計澳門博彩總收入將於２０２１年大幅反彈。行業首選股為騰訊、百度及澳博控股
（００８８０）。

＊不良貸款比率有機會回升，金融行業首選工行＊

　　金融行業方面，晨星認為，隨著政府向商界的支援期近尾聲，需關注不良貸款比率有機會回
升。晨星認為，目前股價已反映市場對資產質素的擔憂，因此對２０２０年及２０２１年全年的
信貸成本預測維持不變，隨著經濟狀況改善的跡象成為２０２１年第一季度的主要催化劑，繼續
認為新加坡及香港銀行股值得投資，行業首選股為工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）及
華僑銀行。
　　科技行業方面，晨星預測，智能手機競爭將在未來數季內變得更激烈，憂慮智能手機的生產
可能超出最終需求，導致在不久的將來出現庫存調整，然而建議繼續關注智能手機組件和半導體
供應商的長期增長，這些供應商將會是５Ｇ技術普及的受益者。行業首選股為穩懋半導體、台積
電及舜宇光學科技（０２３８２）。（ｃｗ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話12/01/2021
A股急升內險受捧　港股飊368點收28276點創近一年高位
財經熱話12/01/2021
林鄭：盈富基金屬市場產品　金管局有剩餘權力進行人事任命
香港要聞12/01/2021
葉劉倡取消港人雙重國籍　林鄭：行會沒有討論BNO問題
財經熱話12/01/2021
【北水掃貨】北水六日淨買271億元　葉尚志:中移動上望50元
FOCUS12/01/2021
【FOCUS】比特幣刷新暴跌境界　通脹愈似「房間裏大象」
開市Good Morning12/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：招行勝在「貴得有理」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>