【夜期時段】即月期指最新報２８２９５點，升２９點，高水１８點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８２７６點，升１０點，低水１

點，最新報２８２９５點，升２９點，高水１８點，合約成交５４４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１１９８點，升４點，低水２０點，最新報１１２１０點

，升１６點，低水８點，合約成交５７９張。

