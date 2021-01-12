【金融科技獎】平安壹帳通獲頒發傑出虛擬中小企銀行服務大獎

《經濟通通訊社１２日專訊》平安壹帳通銀行（香港）宣布，獲《經濟通》頒發「２０２０

金融科技大獎－傑出虛擬中小企銀行服務」，肯定該行為中小企提供虛擬銀行服務所作出的成果

。

平安壹帳通銀行行政總裁馮鈺龍表示，很榮幸獲得「２０２０金融科技大獎－傑出虛擬中小

企銀行服務」，肯定團隊的努力和成果。該行作為服務中小企的虛擬銀行先驅，率先以進出口報

關量等替代數據進行信貸分析，有效進行精準的信用評估。事實上，客戶數據亦反映該行提供更

適時高效的銀行服務，迄今為止未有客戶出現未償還貸款的紀錄，足證替代信貸審批模式可以更

有效反映客戶的實際財務狀況以適時滿足客戶所需。今後會繼續努力，力求為全港中小企提供適

時貼心兼靈活高效的銀行服務。

平安壹帳通銀行一直積極推動普惠金融以科技優勢突破金融服務業既有的框架。自去年９月

開業至今開創先河驅動虛擬中小企銀行服務發展；包括成為首間主打中小企銀行服務的虛擬銀行

，並在金管局的金融科技監管沙盒下，為本地特選貿易中小企客戶提供「九成信貸擔保產品」。

此外，更是全港首間運用替代信貸審批模式，為特選貿易中小企提供服務的虛擬銀行。（ｂｉ）

