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12/01/2021 19:21

【金融科技獎】２９間數碼港社群成員囊括３１個獎項目

　　《經濟通通訊社１２日專訊》數碼港社群於《經濟通》舉辦的「第四屆金融科技大獎」中，
破紀錄共有２９間金融科技社群成員，橫掃３１個獎項，橫跨區塊鏈方案、網絡安全、外匯╱電
子支付方案、保險、監管科技、零售╱供應鏈管理、跨境交易系統、虛擬銀行、財富投資與管理
等１１個組別。
　　當中，數碼港社群成員ＷｅＬａｂ，除了奪得全場最高殊榮的「２０２０金融科技大獎」外
，亦獲頒「傑出定期存款產品平台」，另一社群成員數字交易公司（Ｄｉｇｉｔａｌ
Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ），則勇奪另一大獎「２０２０金融科技大獎－初創企業」以及「傑出
實時監控區塊鏈應用系統方案」。
　　數碼港行政總裁任景信表示，疫情為各行各業帶來挑戰，但金融科技的發展未見停步，金融
界更加積極推進數碼轉型。數碼港作為本港金融科技的重要推手，很高興見到２９間不同範疇的
數碼港金融科技公司獲獎，反映本港金融科技社群的多元化，同時亦是對數碼港推動金融科技發
展的一項肯定。
　　他又表示，深信金融科技能大大提升金融機構的競爭力，有助業界在新常態下把握更多商機
。數碼港將繼續加強對金融科技初創的支援，帶動金融業的數碼轉型，鞏固香港作為國際金融中
心的地位。（ｂｉ）

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