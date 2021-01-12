【新冠肺炎】關家明：香港對外接觸頻密，海外傳入等影響營商環境

《經濟通通訊社１２日專訊》對於香港於渣打大灣區營商景氣指數（ＧＢＡＩ）的城市營商

子指數中較其他城市落後，香港貿易發展局研究總監關家明於網上會議上表示，在大灣區中香港

對外接觸最為頻密，疫情由海外傳入的變數較大，即使香港在疫情調控方面與其他內地城市接近

，但海外傳入等因素仍為香港增加額外風險，所以香港的營商情況較其他城市為低可以理解，亦

相信數個主要行業，如航空業、貿易展覽業及零售業等，在未來一段時間仍會相對滯後。



＊渣打料今年香港ＧＤＰ增長４％＊



渣打大中華區高級經濟師劉健恆認為，香港情況與全球疫情調控有關，預期最快下半年香港

才可受惠於在歐美地區陸續推出疫苗的初步成效。他指今年香港ＧＤＰ增長預測為４％，絕大部

分是由於基數效應，因去年的基數太低，實質增長較為緩慢，亦指對香港失業率短期內或升逾７

％的看法不變，最快今年中才見頂。



＊人民幣升值有基本因素支持＊



對於近期人民幣走強，劉健恆表示，人民幣升值不是壞事，因升值有好強的基本面因素支持

，最近中國的增長明顯地較其他地區有優勢，因經濟較好才有較強的貨幣，惟擔心人民幣短期內

急速升值，或影響不少企業盈利，但指一旦出現上述情況，中央或會出手調節。他指出人民幣走

強，中國政府趁機加快容許資金流出中國，以抵銷人民幣升值的壓力，結構性上利好中國資本帳

開放及人民幣國際化。（ｂｎ）

