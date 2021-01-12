  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2021 15:55

【新冠肺炎】關家明：香港對外接觸頻密，海外傳入等影響營商環境

　　《經濟通通訊社１２日專訊》對於香港於渣打大灣區營商景氣指數（ＧＢＡＩ）的城市營商
子指數中較其他城市落後，香港貿易發展局研究總監關家明於網上會議上表示，在大灣區中香港
對外接觸最為頻密，疫情由海外傳入的變數較大，即使香港在疫情調控方面與其他內地城市接近
，但海外傳入等因素仍為香港增加額外風險，所以香港的營商情況較其他城市為低可以理解，亦
相信數個主要行業，如航空業、貿易展覽業及零售業等，在未來一段時間仍會相對滯後。

＊渣打料今年香港ＧＤＰ增長４％＊

　　渣打大中華區高級經濟師劉健恆認為，香港情況與全球疫情調控有關，預期最快下半年香港
才可受惠於在歐美地區陸續推出疫苗的初步成效。他指今年香港ＧＤＰ增長預測為４％，絕大部
分是由於基數效應，因去年的基數太低，實質增長較為緩慢，亦指對香港失業率短期內或升逾７
％的看法不變，最快今年中才見頂。

＊人民幣升值有基本因素支持＊

　　對於近期人民幣走強，劉健恆表示，人民幣升值不是壞事，因升值有好強的基本面因素支持
，最近中國的增長明顯地較其他地區有優勢，因經濟較好才有較強的貨幣，惟擔心人民幣短期內
急速升值，或影響不少企業盈利，但指一旦出現上述情況，中央或會出手調節。他指出人民幣走
強，中國政府趁機加快容許資金流出中國，以抵銷人民幣升值的壓力，結構性上利好中國資本帳
開放及人民幣國際化。（ｂｎ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話12/01/2021
【北水掃貨】北水六日淨買271億元　葉尚志:中移動上望50元
FOCUS12/01/2021
【FOCUS】比特幣刷新暴跌境界　通脹愈似「房間裏大象」
開市Good Morning12/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：招行勝在「貴得有理」
中國故事11/01/2021
《神州經脈》CPI轉漲兼高預期　內地疫情升溫　滬指曾逼三千六
財經熱話11/01/2021
中資電訊股反彈騰訊造好　港股反覆創一年高位惟二萬八關得復失
FOCUS11/01/2021
【FOCUS】電動車競爭白熱化　啟示「顛覆式創新」倍升股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>