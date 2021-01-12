《小傳日記》Ａ場顯神威，魚缸有氣勢，企穩二萬八，缸友齊齊發！

《小傳日記》本來隔晚花旗國都略略回一回，因為侵侵（特朗普）社交帳號被人Ｂａｍ，所

以科技股都應聲插水，亞洲「孖屐」今日本身都係高開低走，不過Ａ場就十分醒神！其中Ａ場券

商尾市發力，令滬指突破三千六，滬深兩市成交連續七日破萬億，所以連帶魚缸發力一口氣升破

埋２８２００點呢個壓力位。內險有資金追入當然叻叻豬，國壽（０２６２８）、平保

（０２３１８）受捧分別漲近７巴仙及６巴仙；而中移動（００９４１）、聯通（００７６２）

早前因為被美國禁令影響而搞到超賣，但近期北水勁撈貨，所以今日都跟漲近７巴仙撐起大市，

所以港股今日收恆生指數報２８２７６點，升３６８點或逾１巴仙，主板成交１９９０﹒６２億

銀。國企指數報１１２１７，升１５８點或逾１巴仙。恆生科技指數報８７２６，升６１點或近

１巴仙。

神州Ａ場今日神威！上證綜合指數報３６０８，升７６點或升逾２巴仙；深證成份指數報

１５４６０，升３４４點或升逾２巴仙。兩市全日成交１０９０３億銀人仔，按日下跌一成。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）漲逾半巴仙，報４３﹒２５銀；生發發

（００３８８）無升跌，報４５０﹒２銀；ＱＱ（００７００）微跌唔夠半巴仙，報５９０銀；

中移動（００９４１）大漲近７巴仙，報４６﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）跳高逾４巴仙，報

１０３銀。



＊技術要ｕｐ ｇｒａｄｅ呠呠車傷悲；銷售追番上經銷商價強＊



工信部話要組織單位制定技術規範，列明低溫環境產品性能同技術要求，加強產品准入和生

產一致性檢查，提升電動汽車低溫行駛性能。長汽（０２３３３）軟近１巴仙，報３０﹒３５銀

；華晨（０１１１４）跌逾１巴仙，報６﹒５３銀。大和話，吉利（００１７５）會受惠於母公

司同百度的合作關係，未來著重晶片開發，ＳＥＡ平台同先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）會帶動

銷售增長，上調他屐逾１４巴仙，吉利輕輕無咗１格，報３２﹒３５銀。隔晚特斯拉美股股價回

吐，概念股比亞迪（０１２１１）福耀（０３６０６）分別唔見近１巴仙，報２５３﹒８銀；碌

低逾４巴仙，報５０銀。

乘聯會公布，上個月神州乘用車零售單月按年增長６﹒６巴仙，係連續６個月７巴仙左右的

近兩年最高增速。呠呠車經銷商都幾開心，中升（００８８１）獲大股東斥資１６４９萬銀增持

，跳近１巴仙，報４７﹒４５銀。永達汽車（０３６６９）就有四個董事合共增持２２０萬股，

講到明唔排除再增持，抽高近６巴仙，報１０﹒７６銀。美東（０１２６８）彈近３巴仙，報

２６﹒４元。世紀聯合（０１９５９）旗下中山創世紀二手車交易巿場會為買特斯拉車嘅人免費

提供二手車車況檢測、價格評估、價格形成機制解釋等服務，今日下午３點幾突然停牌，停牌前

報０﹒８９銀，彈高近５９巴仙，盤中最高見１﹒３３銀破頂。



＊手機出貨跌小米仍升癲，科指真架勢聯想最亮麗＊



神洲信通院話去年手機出貨量挫逾兩成，多位手機佬一齊跌低，舜宇（０２３８２）飛高多

日，今日落返地，跌低逾２巴仙，報１９５銀，瑞聲（０２０１８）碌低逾１巴仙，報４５銀，

比亞迪電子（００２８５）輕輕撻近１巴仙，報３８﹒４５銀。不過亦有手機狀態大勇，小米

（０１８１０）陸續公佈新機發售價錢，定價為２９９９元人仔起嘅紅米新旗艦Ｒｅｄｍｉ

Ｋ４０，市場預計上市初期會好搶手，所以佢今日都好搶手，踢高近４巴仙，報３３﹒４５銀。

通達集團（００６９８）飛起升近２巴仙，報０﹒６２銀，丘鈦（０１４７８）飆高近４巴仙，

報１３﹒７銀，鐵塔（００７８８）連升２日，累近６巴仙，今日彈近２巴仙，報１﹒１２銀。

科指噚日破頂，今日仍然架勢。聯想集團（００９９２）最亮麗！因為去年ＰＣ出貨量大增

，所以今日剷高近９巴仙，報８﹒０５銀，創１６年至今新高。中芯（００９８１）雖然被美帝

納入制裁名單，但有北水射住，當然無有怕啦，今日都走上近７巴仙，報２７銀。而眾安在綫

（０６０６０）就因為Ａ場急升而上漲近６巴仙，報３７﹒６５銀。表現比較差的網易

（０９９９９）坐過山車，昨日破頂，今日就裂口低開，回吐近４巴仙，報１６７銀。



＊滬指有突破券商升到傻，日相撐京奧體品向上掃＊



Ａ場午後升幅擴大，當中滬指尾段升破３６００點，為２０１５年１２月以來首次。券商佬

自然齊齊炒起。中信証券（０６０３０）飛起逾８巴仙，報１９﹒６２銀；招商證券

（０６０９９）爆高近８巴仙，報１３﹒８銀，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅近１３巴

仙；中金（０３９０８）彈高逾６巴仙，報２２﹒４５銀；海通證券（０６８３７）炒高逾６巴

仙，報７﹒５７銀；中國銀河（０６８８１）揚逾６巴仙，報５﹒２２銀。

消費佬就個別發展。日本首相菅義偉話今年東京奧運一定搞得成，體品佬自然造好。

安踏（０２０２０）漲近３巴仙，報１３１﹒５銀；李寧（０２３３１）升唔夠１巴仙，報

５０﹒９銀；特步（０１３６８）升近２巴仙，報３﹒８４銀。神州的新冠肺炎感染個案見上升

緊，餐飲佬就繼續回吐。九毛九（０９９２２）無升跌，報２３銀；海底撈（０６８６２）走低

逾１巴仙，報６２﹒２５銀。請請！



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