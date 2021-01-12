《匯海澤言－葉澤恆》拜登可能加碼財政刺激美元穩，歐元或回調

《匯海澤言》消息指，下周就職的候任美國總統拜登將於本周四（７日）公布新一輪刺激經

濟方案。消息指，規模可能逾萬億美元。當中包括：財政支援州、地方政府、全民派錢金額提高

至每人２０００美元、稅務和租金減免、援助小型企業、擴大失業保險救濟等。雖然全民派錢、

失業援助和租金減免，可以利用簡單多數票通過，但資助地方政府等需要最少六十票贊成，意味

要爭取至少十名共和黨議員支持。今年議息有投票權的阿特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克指，如果

疫苗獲得廣泛接種，美國經濟將有望強勁復甦，但距離大幅改善就業市場仍有很長的路。但他表

示，如果經濟以更強勁的步伐復甦，肯定會拉高物價，故對今年年底減少購買資產步伐持開放態

度，但相信要到明年下半年局方才會考慮加息。

市場目前見拜登政府可能大幅增加政府開支，預期將會刺激美國經濟復甦，故市場料物價將

會上升，從而令聯儲局需要考慮減少購買資產，是正常的想法。但投資者亦要留意，能否真的大

幅刺激美國經濟增長，關鍵在於美國民眾在接種疫苗的速度及信心。另外，要留意早前有不少非

美元的長倉在市場上，如果美元進一步回升，不排除投資者可能減少非美元的長倉，令美元回升

。短期若美匯指數能夠企穩於９０﹒２以上，似乎仍有反彈空間。



＊英國的疫情持續，料英倫銀行上半年加碼量寬＊



英國的疫情持續，而新一輪的封城行動可能引發連續兩季經濟陷入收縮的機會進一步增加。

再加上，雖然英國與歐盟達成脫歐貿易協議，但英國的金融業職位流失，亦會影響到當地經濟未

來的復甦。疫苗接種雖然已經開始，但似乎速度不及市場預期。因此，英倫銀行今年上半年有機

會加碼量寬。因此，建議投資者當英鎊兌美元於１﹒３５沽英鎊，目標在１﹒３２，升穿

１﹒３６５０止蝕。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

