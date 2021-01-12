Ａ股急升內險受捧，港股飊３６８點收２８２７６點創近一年高位

《經濟通通訊社１２日專訊》美國政局不穩，隔晚美股指數走低，拖累港股開跌１３點報

２７８９４點，更曾經跌至全日低位２７７８１點。不過之後Ａ股向好，加上電訊股力撐大市，

恆指隨即轉勢，反覆走上，更突破二萬八關口。午後恆指表現續揚，曾見全日高位２８２１１點

位置，續創去年１月２２日以來新高。最終收報２８２７６點，升３６８點或升１﹒３２％；國

企指數報１１２１７點，升１５８點或升１﹒４３％；恆生科技指數報８７２６點，升６１點或

升０﹒７１％。，主板成交１９９０﹒６２億元，較上日跌２１﹒７％。

滬深股市今日低開高走，上證綜合指數報３６０８點，升７６點或升２﹒１８％；深證成份

指數報１５４６０點，升３４４點或升２﹒２８％。兩市成交達１０９０２﹒４４億元人民幣，

較上日跌逾一成。

重磅股普揚，友邦（０１２９９）創新高，並以１０３元高位收市，全日升４﹒２％；建行

（００９３９）升０﹒８３％，報６﹒１１元；匯控（００００５）升０﹒５８％，報

４３﹒２５元；港交所（００３８８）無升跌，報４５０﹒２元；。



＊三大電訊商獲北水力撐，中電信飆逾一成＊



據外電引述消息人士指，貝萊德過去數周已經陸續出售中國三大電訊商股份，並將沽售餘下

持股。但三隻股份仍獲北水支持炒上。其中升勢最強為中電信（００７２８）升１０﹒０５％，

報２﹒１９元；中移動（００９４１）升６﹒６１％，報４６﹒８元；中聯通（００７６２）升

６﹒０１％，報４﹒９４元；鐵塔（００７８８）升１﹒８２％，報１﹒１２元；中通服

（００５５２）升０﹒２９％，報３﹒５１元。

消息人士指，內地監管機構要求阿里、騰訊和京東集團（０９６１８）將其貸款數據提供予

全國性的信貸機構，由人行運營或支持的機構將與銀行和其他貸方廣泛共享數據，以充分評估風

險並防止過度借貸。三大股份今日齊軟，阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒４５％，報２２０元；

騰訊（００７００）跌０﹒１７％，報５９０元；京東集團跌０﹒２３％，報３５２﹒８元。

國家主席習近平強調推動「十四五」時期高質量發展，要求建立擴大內需的有效制度，釋放

內需潛力和加快培育完整內需體系。而中金公司亦看好中國家電零售市場，認為品牌出海是第一

大趨勢，料行業出口高增長可持續，帶動家電股升勢。升勢最強為海信（００９２１）升

２２﹒４２％，報１３﹒５４元；ＴＣＬ（０１０７０）升６﹒８％，報６﹒２８元；創維

（００７５１）升５﹒９９％，報２﹒３元；海爾智家（０６６９０）升２﹒２５％，報

３４﹒１元；環球生活（０１６９１）升２﹒４８％，報１５﹒６８元。惟ＶＥＳＹＮＣ

（０２１４８）跌３﹒２９％，報１２﹒９２。



＊油價周一個別發展惟油價普揚，中海油揚近２％＊



油股方面，各地正實行嚴厲的封鎖措施，市場憂慮油需，且美元走強令油價周一承壓個別發

展。布油期貨收跌０﹒３３美元報５５﹒６６元；而美油期貨則收漲０﹒０１美元報５２﹒２５

元。惟美國候任總統拜登指，將於周四公布有關數萬億美元的計劃，帶動油股今日普遍向好。中

海油（００８８３）升１﹒９６％，報７﹒３元；而中石化（００３８６）升１﹒３４％，報

３﹒７８元；中石油（００８５７）升１﹒２２％，報２﹒４８元。惟中海油服（０２８８３）

跌０﹒７９％，報７﹒５元；聯合能源（００４６７）更挫５﹒５９％，報１﹒３５元。

市場期待經濟刺激措施出台，金價繼續走軟，周一（１１日）曾觸及六周低位

１８１６﹒５３元，而金股今日亦偏軟。紫金（０２８９９）跌１﹒２９％，報９﹒１９元；招

金（０１８１８）聯營公司的子公司位於山東的金礦爆炸，有２２名工人被困，今日股價跌

０﹒３３％，報９﹒０２元；而山東黃金（０１７８７）跌０﹒３４％，報１７﹒６８元。惟中

國黃金（０２０９９）可升１﹒５４％，報１１﹒８８元；而ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）

亦升０﹒６％，報１３５２元。

受惠內地股市急升，內險股應聲炒上。其中升勢最強為新保（０１３３６）升７﹒４５％，

報３１﹒７５元；國壽（０２６２８）升６﹒９３％，報１７﹒９元；太保（０２６０１）升

報３１﹒７５元；國壽（０２６２８）升６﹒９３％，報１７﹒９元；太保（０２６０１）升

５﹒３５％，報３６﹒４元；財險（０２３２８）升５﹒２３％，報６﹒２４元；平保

（０２３１８）則升５﹒９５％，報９９﹒６５元。（ｊｃ）

