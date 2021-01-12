【聚焦人幣】人幣中間價貶５９點四連跌，報６﹒４８２３至一周低

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８２３，

較上個交易日跌５９點子，實現四連跌，至一周新低，上個交易日報６﹒４７６４。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒４８２３ ＋ ５９﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒８７８６ － １８９﹒００

１００日圓╱人民幣 ６﹒２２１３ － ５３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８３５９ ＋ ７﹒４０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７６１０ － ２９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒９９４６ － １５７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒６４７９ － ２１６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８７０８ － ６９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２８２０ － ２１１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０７４４ － １８３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６２５４ ＋ ２５﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒５２２９ ＋ ４９７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３９６２ ＋ ３１２﹒００

１人民幣╱韓元 １６９﹒３５００ ＋ ４５﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

