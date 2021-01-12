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即市新聞

12/01/2021 09:23

【聚焦人幣】人幣中間價貶５９點四連跌，報６﹒４８２３至一周低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８２３，
較上個交易日跌５９點子，實現四連跌，至一周新低，上個交易日報６﹒４７６４。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４８２３　　　　＋　　５９﹒００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒８７８６　　　　－　１８９﹒００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６﹒２２１３　　　　－　　５３﹒００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８３５９　　　　＋　　　７﹒４０
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７６１０　　　　－　　２９﹒００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒９９４６　　　　－　１５７﹒００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒６４７９　　　　－　２１６﹒００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８７０８　　　　－　　６９﹒００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２８２０　　　　－　２１１﹒００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０７４４　　　　－　１８３﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６２５４　　　　＋　　２５﹒３０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒５２２９　　　　＋　４９７﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３９６２　　　　＋　３１２﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６９﹒３５００　　　　＋　　４５﹒００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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