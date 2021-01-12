《鍾之日記》港股創一年高，滬指破三千六

《鍾之日記》１月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：漲。



美國候任總統拜登２０日宣誓就職，聯邦調查局警告各州及地方執法部門，防範極右分子在

典禮前後，可能發起的暴力行為。總統特朗普最新批准首都華盛頓即日起進入緊急狀態，持續到

拜登就職典禮後的１月２４日。儘管美國政局仍紛亂，各國新冠疲情沒受控，但中港股市繼續欣

欣向榮。

香江魚缸今早小幅開跌１３點，跟隨Ａ股向好，加上電訊股力撐大市，恆指反覆走上，突破

二萬八關口，全日高位２８２１１點位置，續創去年１月２２日以來新高。最終收報２８２７６

點，升３６８點或升１﹒３２％，主板成交１９９０﹒６２億元，較上日跌２１﹒７％。



＊滬指５年來首企三千六，茅台又創歷史新高＊



祖國股市今日低開高走，滬綜指逾５年來成功站上三千六。早市白酒及軍工板塊急漲，半日

帶領滬指跌轉升，尾盤券商及保險板塊狂飆超過半成，帶動滬綜指瘋漲２﹒１８％收市，創去年

１０月１２日以來最大單日升幅，收報３６０８﹒３４點，是自２０１５年１２月以來首度突破

三千六。惟成交見跌，兩市全日成交１０９０３億元人民幣，雖連續第七日成交破萬億元，但按

日下跌一成。

國家主席習近平要求建立起擴大內需的有效制度，釋放內需潛力，加快培育完整內需體系，

加強需求側管理，擴大居民消費，提升消費層次。消費股上揚，多隻家電股漲停，貴州茅台

（滬：６００５１９）再創上市新高，收漲２﹒９％，收報於歷史高位２１６０﹒９元人民幣。



＊中字頭猛漲，向美制裁示威＊



恆指創近一年新高，北水淨流入超過１００億元，其中中字頭表現最強勁，國壽

（０２６２８）全日飆６﹒９％，報１７﹒９元；同業平保（０２３１８）同升６％。

據外電引述消息人士指，貝萊德過去數周已經陸續出售中國三大電訊商股份，並將沽售餘下

持股。但三隻股份仍獲北水支持炒上。其中升勢最強為中電信（００７２８）飆１０﹒１％，報

２﹒１９元；中移動（００９４１）升６﹒６％，中聯通（００７６２）升６％。至於同被美國

制裁的中芯國際（００９８１）全日價升６﹒７％，中海油（００８８３）升２％。

據外電引述親中人士消息，指本港當局此前對民主派人士進行大拘捕是按北京指示，之後會

有更多強硬措施，更可能進一步改革立法會選舉，防止反對派取得立法會多數議席。香港局勢變

化，料日後持續影響中美關係。



＊內銀可賣壞帳，Ａ場發力券商漲＊



銀保監發布《關於開展不良貸款轉讓試點工作的通知》，正式批准單戶對公不良貸款轉讓和

個人不良貸款批量轉讓，試點有望在季內落實。意思是試點銀行可將不良貸款的所有權出售，資

產清算機構、金融機構買入後，可對欠債方追繳。

去年面對新冠疫情的衝擊，內地銀行肩負在讓利實體經濟的任務，使不良貸款急增。數據顯

示，去年第三度末，中國商業銀行不良貸款餘額２﹒８４萬億元人民幣，較上季末增加９８７億

元人民幣。商業銀行不良貸款率１﹒９６％，較上季末增加０﹒０２個百分點。內地開展不良貸

款的批量轉讓試點，是為萬億元規模的信貸壞帳風險開放新路徑，不過要留意的是住房按揭貸款

、汽車消費貸款、擔保人為國家機關的貸款等都不得批量轉讓。

據外電獲悉，工行（０１３９８）有望率先試點首單資產包項目轉讓，該股今收高２％；內

銀普遍有追捧，郵儲銀行（０１６５８）漲３﹒２％，招行（０３９６８）升２﹒８％，建行

（００９３９）亦揚０﹒８％。

Ａ場券商股在尾市挾滬深市飆升，滬指事隔５年後重上三千六，中資券商港股亦受帶動，光

大證券（０６１７８）飆９﹒４％，中信証券（０６０３０）抽升８﹒４％，招商證券

（０６０９９）也大漲７﹒６％。



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