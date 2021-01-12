【新冠肺炎】全國昨增４２宗本土確診，無症狀感染７１宗

《經濟通通訊社１２日專訊》河北省新型冠狀病毒疫情仍在擴散。國家衛健委最新公布，１

月１１日，全國新增確診５５宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例４２宗，河北佔４０宗，

北京、黑龍江各１宗；其餘１３宗為輸入個案，分別在上海４宗，遼寧３宗，天津２宗，福建、

河南、廣東、陝西各１宗。昨日全國無新增死亡個案及疑似病例；新增治癒出院３１宗。

截至１月１０日，全國累計確診病例最新數字為８７５９１宗。累計死亡人數維持４６３４

人；現有確診病例６９７宗；現沒有疑似病例；累計治癒出院病例８２２６０宗。

境外輸入累計確診病例４４４３宗，累計治癒出院病例４１５２宗。現有確診病例２９１宗

，沒有疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者８１人，其中７１宗為本地個案。當日５名感染者轉為確診；解除

隔離１７人。目前尚在醫學觀察５６５名無症狀感染者，其中３０９宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例１０１６３宗。其中，香港再增至９２８３宗（８４６８

人出院，１５９人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８３４宗（７２６人

出院，７死）。（ａｃ）

