  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2021 08:54

【新冠肺炎】全國昨增４２宗本土確診，無症狀感染７１宗

　　《經濟通通訊社１２日專訊》河北省新型冠狀病毒疫情仍在擴散。國家衛健委最新公布，１
月１１日，全國新增確診５５宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例４２宗，河北佔４０宗，
北京、黑龍江各１宗；其餘１３宗為輸入個案，分別在上海４宗，遼寧３宗，天津２宗，福建、
河南、廣東、陝西各１宗。昨日全國無新增死亡個案及疑似病例；新增治癒出院３１宗。　
　　截至１月１０日，全國累計確診病例最新數字為８７５９１宗。累計死亡人數維持４６３４
人；現有確診病例６９７宗；現沒有疑似病例；累計治癒出院病例８２２６０宗。
　　境外輸入累計確診病例４４４３宗，累計治癒出院病例４１５２宗。現有確診病例２９１宗
，沒有疑似病例。
　　全國昨新增無症狀感染者８１人，其中７１宗為本地個案。當日５名感染者轉為確診；解除
隔離１７人。目前尚在醫學觀察５６５名無症狀感染者，其中３０９宗屬本地個案。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１０１６３宗。其中，香港再增至９２８３宗（８４６８
人出院，１５９人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８３４宗（７２６人
出院，７死）。（ａｃ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/01/2021
《神州經脈》CPI轉漲兼高預期　內地疫情升溫　滬指曾逼三千六
財經熱話11/01/2021
中資電訊股反彈騰訊造好　港股反覆創一年高位惟二萬八關得復失
FOCUS11/01/2021
【FOCUS】電動車競爭白熱化　啟示「顛覆式創新」倍升股
財經熱話11/01/2021
電動車消息多籮籮　比亞迪吉利破頂　特斯拉概念足贛鋒創新高
開市Good Morning11/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：廣汽潛力被市場低估
財經熱話08/01/2021
《股市一周》港股2021年首周炒起647點　創近11個月高位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>