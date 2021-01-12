【新冠肺炎】台灣增２宗本土病例首次有醫生染疫，病毒已傳至社區

《經濟通通訊社１２日專訊》台灣疫情惡化，台灣流行疫情指揮中心宣布，１月１２日台灣
新增４例新冠肺炎確診病例，其中２例為境外輸入，２例為本土病例。
本土病例為台灣北部某醫院醫生及其護理師女友，這是台灣第二次發生院內感染，且首次有
醫生染疫，並將病毒傳至社區。
去年１２月底，一名紐西蘭籍機師未遵守防疫規定，導致台灣相隔８個多月後再出現本土病
例。（ｊｔ）
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