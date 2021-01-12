【新冠肺炎】十一部委部署春運疫情防控，倡導職工群眾就地過節

《經濟通通訊社１２日專訊》發改委等十一部委發布《關於做好２０２１年春運工作和加強

春運疫情防控的意見》指出，統籌做好疫情防控和春運保障。《意見》倡導職工群眾就地過節。

鼓勵用人單位結合工作需要和職工意願，統籌安排休假。鼓勵互聯網企業開發春運信息服務產品

，運用大數據等技術及時預測發布熱門目的地、交通樞紐客流量、道路擁堵等信息，引導旅客合

理安排出行。

據《央視》報道，蘇州市相城區昨日（１１日）發布《關於鼓勵企業外地員工春節期間留相

過節的若干措施》，表示將對春節期間（２月１１日至２月１７日）留在當地的外地員工按每人

５００元（人民幣．下同）標準給予企業補貼；安排留相外地員工在崗工作的，按每人每天

１００元標準再給予企業補貼。並提供優先免費接種新冠疫苗等節日保障。



＊春運人口流動規模將顯著低於常年＊



發改委表示，經會商研判，２０２１年春運中國人口流動規模將顯著低於常年，客流量存在

較強不確定性。節前客流相對分散，節後返程較為集中。在需求縮減和運力提升雙重作用下，預

計營業性客運壓力將減輕，高鐵、民航出行比例進一步提高，小客車出行偏好明顯增加，惡劣天

氣、農村道路安全風險等需要高度關注。（ｊｔ）

