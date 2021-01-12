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即市新聞

12/01/2021 08:54

傳京東重整金融業務改成立京東科技，料京東數科叫停在滬上市

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國推出網貸新規，阿里（０９９８８）旗下螞蟻集團遭叫停
上市，震撼互聯網業界，作為巨頭之一的京東（０９６１８）據報在金融科技領域急剎車，以防
範監管風險。據內媒《界面新聞》報道，京東內部發文宣布，整合京東數科、京東雲與ＡＩ事業
部，成立「京東科技」，並由京東數科ＣＥＯ李婭雲將出任ＣＥＯ。
　　值得留意的是，京東數科早已在上交所科創板申請上市，並於去年９月獲受理，內部重整或
意味著京東數科將不再申請上市。
　　報道引述內部公告顯示，京東科技定位於專注產業的數字合作夥伴，致力於為企業、金融機
構、政府等客戶提供全價值鏈的產品技術解決方案。報道指京東科技有１５個事業群，金融科技
只是其中一個群，另外涉及產品包括數字城市、雲事業等，報道解讀指金融業務被進一步弱化，
科技色彩強烈。
　　報道又引述專家指，京東成立京東科技旨在整合旗下科技資源，一方面能夠為未來的科技上
市鋪路，另一方面則有助於夯實自身實力，理順公司框架及業務，未來的合規之路走得更加平穩

　　內地第二家持牌個人徵信公司朴道徵信上月註冊成立，京東數科位列股東，持股２５％；招
商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）與京東數科合作籌建的全國第二家獨立法人直銷銀
行同樣獲批。（ｅｙ）

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