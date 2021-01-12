【ＦＯＣＵＳ】比特幣刷新暴跌境界，通脹愈似「房間裏大象」

【ＦＯＣＵＳ】２０２１年環球市場的第一場「大屠殺」，由比特幣領銜主演－－自上周末

的４１９６２美元紀錄新高，急墮至周二（１２日）低見３０３０５美元，價格短短三日灰飛煙

滅逾萬美元，不單刷新「斷崖式暴跌」境界，更再引發投資界的口水戰。而隨著基準十年期美債

收益率連升６個交易日，通脹正愈來愈似「房間裏的大象」。



＊難擔避險 ＶＳ 上車機會＊



加密虛擬貨幣鼻祖比特幣，憑２０２０年高逾２７０％升幅，似從股神巴菲特口中的「跟貝

殼沒兩樣」，成為愈來愈多擁躉眼中的「儲值新貴」。踏入２０２１年，正當其高歌猛進，上周

末兩度探試４２０００美元關口（最高錄４１９６２美元）之際，周日（１０日）突掉頭轉跌，

並於昨晚低見３０３０５美元，跌幅近三成。

知名黃金大好友、歐洲太平洋資本首席執行官Ｐｅｔｅｒ Ｓｃｈｉｆｆ趁機表示，一個周

末即跌２８％的資產難言避險資產、價值儲備、通脹對沖，「如果你想賭博，請買比特幣；但如

果想對沖通脹，請買黃金。」

不過，他的一番「極少機構投資者購買比特幣」的說法，隨即引發口水戰。加密貨幣交易所

Ｇｅｍｉｎｉ聯合創辦人Ｔｙｌｅｒ Ｗｉｎｋｌｅｖｏｓｓ就稱此「完全錯誤」，指機構對比

特幣需求巨大，惟大部分對此低調；更呼籲上次錯過３５０００美元上車的人機會已至。



＊「大屠殺」突至原因或有三＊



何解比特幣價格突上演「大屠殺」？說法一：美元指數連升４日重上９０關口；說法二

：英國金融行為監管局（ＦＣＡ）警告，（ＦＣＡ）警告，投資虛擬貨幣需「準備好承受所有損

失」；說法三：花旗國最大的加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ的程式錯誤，觸發算法交易相互

踩踏。

儘管比特幣的一眾忠粉誓言今次「回調」已達「非常健康」的跌幅限制，本月晚些時候仍將

挑戰歷史新高，但上月剛預測比特幣最終或達４０萬美元的古根海姆投資首席投資官

Ｓｃｏｔｔ Ｍｉｎｅｒｄ就指，比特幣的拋物線式上漲短期內不可持續，呼籲見好就收。「新

債王」岡拉克則踩多腳表示，看漲比特幣如同人們全部湧向船的一側，暗示投資者過於樂觀。

而從Ｓｋｙｂｒｉｄｇｅ Ｃａｐｉｔａｌ到Ｏｎｅ Ｒｉｖｅｒ Ｄｉｇｉｔａｌ等對沖

基金大佬，紛紛加入追逐所謂「數碼黃金」陣營，背後恐是愈來愈似「房間裡的大象」的通脹。



＊美債息、糧價、油價齊看漲＊



截至今日，基準十年期美債收益率已連錄６個交易日上升，而另一通脹指標的油價，獲高盛

上調預期至今年夏天達到每桶６５美元；此外，聯合國糧食署的世界糧食價格指數

（ＦＰＩ）上月錄連漲７個月續刷新近６年高點，其中植物油、穀物價格指數去年分別累漲

１９﹒１％、６﹒６％。岡拉克即預期，美國通脹今年中可能回升至３％水平。

鑒於此，聯儲恐很快面臨是否容許十年期美債升至肺疫前水平的約２﹒５％，還是祭出收益

率曲線控制工具人為壓低息口。但市場人士就指，利率每升５０個基點，意味華府利息支出將每

年多出一個海軍軍費預算；倘選擇後者，美元恐難逃大貶。此外，全球供應鏈重組衝擊生產力，

及人民幣升值推升「中國造」成本，同將成為通脹的驅動力。

面對通脹大象，買股、買金、買比特幣……？如同比特幣今次是調整還是轉勢，各人心中都

自有答案。

