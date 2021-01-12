《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國經濟今年料強彈，消費領域現投資機會

《ＥＴＦ透視》受新冠疫情衝擊的全球經濟體經歷了動蕩的２０２０年，作為最早發現疫情

及首個從疫情中抽離的國家，中國經濟去年下半年開始逐步復甦；預計今年將繼續強勁反彈，從

而為包括消費在內的一系列領域帶來投資機會。

世界銀行２０２０年１２月發布的中國經濟簡報顯示，隨著消費者和企業信心增強以及勞動

力市場狀況改善，經濟活動擴大到私人投資和消費，中國今年經濟增速將回升至７﹒９％。摩根

士丹利分析師則更為樂觀，認為中國經濟增長的引擎已經從基建轉移到私人消費和生產支出領域

，今年增速可以達到９％。



＊寬鬆政策料持續，關注國內需求＊



支撐目前經濟回暖的積極財政政策和穩健的貨幣政策預計也不會太早退出。２０２０年１２

月１６－１８日在北京召開的中央經濟工作會議指出，２０２１年宏觀政策要保持連續性、穩定

性、可持續性，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握

好政策時度效。

會議並指出，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。貫

通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提

升國民經濟體系整體效能。

一年一度的中央經濟工作會議是每年級別最高的經濟會議，也是判斷當前經濟形勢和為第二

年宏觀經濟政策定調的最權威的風向標。

我們認為，包括消費在內的諸多領域將在政策支持和市場加快復甦的持續推動下，迎來新的

發展機遇，也為相關板塊帶來投資機會。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

