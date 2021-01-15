《股壇解碼－戴名》秦港股份（３３６９）受制政策，宜先觀望

《股壇解碼》道指上周成功上破３１０００點，雖然上周五（８日）出現大幅波動，但最終

成功守著３１０００點，收報３１０９７點，看走勢是游刃有餘，相信升勢於本周內仍會繼續。

最近引起具爭議的是紐交所在中國三大電訊巨頭的退市程序上唔嫁又嫁，先停市後取消，再停市

，完全不似正常的退市安排，重啟退市程序的同時，中資石油三大巨頭被點名加入退市行列，特

朗普在競選連任失敗後只剩約一個星期的時間，但在金融領域對中資股的對抗並未放鬆，按道理

下任總統班子有權終止相關決定，特朗普現在急於執行退市命令想信必有後著，特朗普是否還有

機會扭轉乾坤就要看有沒有選舉舞弊證據了，仍然維持道指的短期頂部３１８００點。



＊騎虎難下＊



美國近期頻頻向台灣眉來眼去，繼派遣聯合國代表出訪後，蓬佩奧聲稱將解除台灣和美國之

間的各種官方限制。雖然離卸任日期越來越近，但特朗普團隊在外交層面上不只沒有放鬆，反而

步步進逼，美國主動示好卻讓台灣的處境顯得有些順得哥情失嫂意的尷尬局面，全面投靠美國又

怕得罪中國，不拉攏美國又怕台海局勢轉趨緊張的時後將會頓失靠山，而且拜登是偏華派，對台

灣政策的取向成疑，蔡英文在大選後迅速祝賀拜登盡顯牆頭草本色，如果特朗普真的成功翻盤，

相信蔡英文的政治生崖也會去到終結。



＊元氣大傷＊



網上流傳河北和瀋陽疫情嚴重，河北和瀋陽是傳統的工業重鎮，加上北京位處河北，疫情的

漫延對整個中國的行政和傳統工業都造成沉重打擊，間接拖慢國內經濟的復甦步伐。官方渠道在

臨近春節時期發出原地過年的指引，希望透過勸導國民留在原地減少遷移來降低疫情的傳播，但

效果如何不得而知。在樓價下跌和銀行壞帳增加的情況下，疫情將進一步摧毀國內經濟。



＊殃及池魚＊



恆指升勢放緩，成交量從本周開始出現緩慢收縮，從數據來說是見頂的訊號，加上牛熊證街

貨比例略為達至６７：３３的水平，淡友倉底已成，相信恆指短期內將出現轉向下跌，維持下跌

目標在２５２００點附近。



＊股票簡評＊



秦港股份（０３３６９）主要從事於中國提供綜合港口服務，包括貨物裝卸、堆存、倉儲和

物流業務。集團股份亦在上海證券交易所上市（滬：６０１３２６），經營貨種包括煤炭、金屬

礦石、油品、液體化工、集裝箱和其他雜貨等等。秦港股份的主要客戶包括神華集團、中國中煤

能源集團、大同煤礦集團、內蒙古伊泰集團、中國國電集團、浙江浙能富興燃料和中國大唐集團

等等，集團亦與部分主要客戶共同投資開發及經營碼頭業務。

由於國內開始步入寒東，民眾對煤炭的需求直線上升，按道理集團的業務應該直接受惠才對

，可惜事與願違，中澳關係緊張引致有從澳洲開出滿載煤炭的船隻在中國港口外望門輕嘆。中國

要保證來源穩定，身為煤炭出口大國的澳洲是必然之選，奈何現在礙於形勢和政策，澳洲進口的

煤炭總量將大減（甚至有可能是零），加上國內多個地區提倡三清零的要求，居民對煤炭的需求

量銳減，這對於以煤炭運輸物流為主要收入來源的秦港股份來說是十分負面，但奇怪的是參考集

團剛公報的９個月業績所見，集團的業績雖然下跌６﹒６％，但盈利卻上升超過１２％，當中原

因讓人費解，但集團的第三季度業績肯定有明顯增長，因為９個月的總業績比６個月的總業績倒

退明顯收窄，但業績降盈利升的情況是一樣，這點是唯一讓人不解的地方。

秦港股份的手頭現金從６個月時的３０億多下降至９個月的２４憶多有了約６億的變動，究

竟那６億的現金用了在那個範疇還有待查證，在政策和整體環境變動下的秦港股份絕對不是一個

理想的投資目標。投資者更要留意的是業績報告中不只一次提到集團用的是內地會計準則，到底

內地準則和香港會計制度上的差距有多大就不好說，但落差肯定存在，投資者不要因為ＰＥ偏低

而貿然買入，宜先觀望待股價回落至０﹒８元附近才考慮買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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