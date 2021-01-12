【金融科技獎】２０２０金融科技大獎舉行，ＷｅＬａｂ奪年度大獎

《經濟通通訊社１２日專訊》本港金融界領先專業財經資訊平台－經濟通（ＥＴ Ｎｅｔ）

舉辦之「２０２０金融科技大獎」今天舉行頒獎典禮，共頒發７１個獎項。獲得今屆最高殊榮「

２０２０金融科技大獎」的得獎者ＷｅＬａｂ，由香港經濟日報集團（００４２３）執行董事兼

經濟通董事總經理史秀美手上接過獎座。主辦機構很榮幸邀請到財政司司長陳茂波題辭「弘揚科

技善導金融」恭賀大會成功主辦第四屆「金融科技大獎」。

典禮上，智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明，聯同由１７位業界翹楚組成的專業評審團

並頒授獎座予金融科技界２２個領域獎項的得獎者。



＊連續第四年舉辦「金融科技大獎」＊



隨著創新科技發展近年的突飛猛進，尤其在今年疫情下，金融業自然成為香港在創科方面一

個重要的發展方向，亦同時是香港一個重要的產業。《經濟通》繼往開來，連續第四年舉辦「金

融科技大獎」。

面對新冠肺炎捲席全球，企業對金融科技產業的投資加倍，使企業數碼化趨勢加快，全世界

對數碼平台、虛擬銀行、虛擬保險、非接觸式支付及其他與金融科技相關服務的需求皆快速上升

，促使許多金融服務機構加倍金融科技的相關研發和投資。今年大會以「Ｓｈａｐｉｎｇ ａ

Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ ＦｉｎＴｅｃｈ Ｆｕｔｕｒｅ」為主題，金融科技已成為當今金融

業一個大的發展方向。然而，金融科技的快速發展在帶來機遇的同時，也給金融穩定帶來新的挑

戰。業界亦同心持續互相交流，以減少潛在風險，提高監管效能。

第四屆金融科技大獎表揚得獎者過去一年於金融科技服務上有著標誌性的創新，把創新變為

實際推動本港數碼轉型的決心。活動亦為業界搭建一個交流平台，匯聚公營機構、商界企業及學

術科研精英，鼓勵從業員繼續推陳出新，持續廣泛推廣新型的金融科技服務予大眾。



＊ＷｅＬａｂ奪「２０２０金融科技大獎」特別大獎＊



「２０２０金融科技大獎」承蒙下列一眾來自金融科技界和資訊及通訊科技界的業界領袖組

成專業評審團，根據創新和創意、功能、市場潛力、裨益以及影響五大評分準則，甄選出傑出企

業。最後由ＷｅＬａｂ脫穎而出奪得「２０２０金融科技大獎」特別大獎；中國建設銀行亞洲奪

得「２０２０金融科技市場策劃大獎」特別大獎；數字交易公司則奪得「２０２０金融科技大獎

初創企業」特別大獎。經濟通是日頒發了橫跨２２大組別共７１個獎項給在各專業領域中傑出的

得獎者，以肯定其在金融科技上的成就。

大會今年亦特別增設「疫境表揚：金融科技應用表現」以及「疫境表揚：金融科技產品」組

別的獎項，以表揚企業於疫情下善用創新科技幫助香港、各行各業在疫情的陰霾下闖出新天地轉

危為機。



＊羅兵咸梁小慧等三位嘉賓剖析最新經濟局面＊



「２０２０金融科技大獎」匯聚商界企業及學術科研精英，更有羅兵咸永道會計師事務所

擔任大會知識夥伴。典禮上由羅兵咸永道中國內地及香港地區氣候變化與可持續發展主管合夥人

梁小慧擔任論壇主持人，聯同香港數碼港公眾使命總監陳思源以及歐洲清算銀行香港分行行政總

裁李建英進行專題討論環節。三位嘉賓圍繞著「數字經濟重塑增長：把握綠色及可持續金融科技

發展」此主題，全方位剖析最新經濟局面，發掘不同的新機遇，同時探討連串創新及金融科技可

持續發展的最新亮點，並分享綠色經濟如何與金融行業互相融合，讓業界於新常態下有著更多機

遇。



＊鳴謝數碼港及香港科技園公司等大力支持＊



「２０２０金融科技大獎」得以順利舉辦，全賴各方大力支持，包括協辦及金融科技夥伴香

港數碼港；協辦機構香港科技園公司；策略夥伴智慧城市聯盟；知識夥伴羅兵咸永道會計師事務

所（ＰｗＣ）；德勤中國、安永會計師事務所以及畢馬威會計師行的慷慨贊助，以及粵港澳大灣

區文創科技聯盟、香港延展實境協會、香港電商聯會、香港中小型企業總商會、香港獨立非執行

董事協會、香港市務學會、香港互聯網及電子商務發展協會、香港網商會、香港零售科技商會、

香港無線科技商會、互動廣告協會、投資推廣署、香港科學園科培網絡及雲端與流動運算專業人

士協會的鼎力支持。另外，鳴謝ＡｑｕａＰｒｏ＋Ｔｅｃｈ及Ｍａｉｎｅｔｔｉ為大會作場地消

毒及搓手消毒產品贊助。特別鳴謝董吳謝林律師事務所合夥人謝遠明律師連續４年擔任大會之法

律顧問。

