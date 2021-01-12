【金融科技獎】ＷｅＬａｂ：疫情推動虛銀發展，重本地客戶需求

《經濟通通訊社１２日專訊》本港專業財經資訊平台《經濟通》舉辦第四屆「２０２０金融

科技大獎」，本港虛擬銀行ＷｅＬａｂ榮獲「２０２０金融科技大獎」及「傑出定期存款產品平

台」獎項。

ＷｅＬａｂ首席運營官梁雋文接受訪問時表示，作為一間建基於香港的公司，一直以顛覆性

科技，希望可以改善眾人的生活。今次取得獎項對他們來說是一個引證，證明在香港的創業環境

以及各方面支持下，其實可以成功創業，並在金融科技領域取得成功。

他表示，現時本港多間虛擬銀行出台，匯立銀行（ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ）要在競爭激烈的

市場中突圍而出，靠的是以科技包括大數據、人工智能去預測客戶需求，未來將繼續發展迎合香

港客戶需要的產品，與此同時透過貼身的客戶體驗繼續經營現時產品，希望讓客戶建立信心和信

任。

匯立銀行第四季的上客量比上季升１﹒５倍，梁雋文認為，雖然新冠疫情為市民帶來不便，

但的確加快了普通市民對於網上支付，不論是金融還是購物方面的認知和使用率，均推動虛擬銀

行發展。

他又認為，本港金融科技發展非常樂觀和鼓舞，不論是業界還是政府，整個生態都非常支持

金融科技發展，令整個行業百花齊放。（ｈｙ）

