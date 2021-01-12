【新冠肺炎】新填地街發現多宗確診，四幢唐樓須強制檢測

《經濟通通訊社１２日專訊》衞生防護中心表示，新填地街唐樓發現多宗確診，現時累計有

２１人染疫，涉及３幢大廈，因此政府將再發出強制檢測公告，要求於１２月３０日至１月１２

日期間，曾在新填地街２０、２２、２４和２６號單位逗留２小時或以上的人士須要進行強制檢

測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前進行強制檢測的佐敦新填地街２６號，

當局分別在２０、２２號都發現有確診及初步確診個案。當局決定再做多一次強制檢測。



＊坪石邨３幢樓再做第二次檢測＊



張竹君續指，早前１月４日前要強制檢測單位，涉及坪石邨３幢樓，包括金石、藍石、黃石

樓，由於港大污水樣本監測發現有持續陽性反應，或有個案在今次強制檢測未發現，所以須再做

第二次強制檢測。



＊瑪嘉烈醫院職業治療部員工初步確診＊



另外，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，瑪嘉烈醫院職業治療部有員

工初步確診，１１人須檢疫。染疫員工曾製作壓力衣，之前該院有３名病人服務助理確診。醫院

追蹤４１名曾到職業治理部病人，逗留少過１小時，不是密切接觸者，將資料交予？生署跟進。

她又指，屯門醫院一名內科病人於１月６日接受篩查，當時結果呈陰性，病人無病徵及發燒

，因病人有需要轉院進行醫療程序，昨日再安排測試，發現弱陽性，血液樣本發現抗體，繼續做

緊密接觸追蹤，安排同房病人檢測，病房徹底消毒。（ｃｌ）

