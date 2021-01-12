【新冠肺炎】政府新增３個流動採樣站

《經濟通通訊社１２日專訊》政府宣布新增３個流動採樣站，分別位於大角咀港灣豪庭、東

涌逸東（二）邨傑逸樓，以及將軍澳景林邨景桃樓，今日至星期四運作。

政府表示，設立流動採樣站時，已考慮到個別納入強制檢測公告的大廈的檢測服務需要，以

及大廈附近範圍現有檢測服務。（ｃｌ）

