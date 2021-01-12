【新冠肺炎】伊利沙伯醫院６５歲男患者病逝

《經濟通通訊社１２日專訊》醫管局公布，一名６５歲確診新冠肺炎男病人（＃７９８０）
昨日（１１日）下午５時４２分，在伊利沙伯醫院離世。疫情至今，本港累計１５９人死亡。
該名６５歲男病人住在黃大仙美東？美寶樓，上月１８日確診，下午在伊利沙伯醫院離世。
（ｃｌ）
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