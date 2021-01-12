【新冠肺炎】《香港０１》新聞部一名員工初步確診

《經濟通通訊社１２日專訊》本地傳媒《香港０１》表示，新聞部一名員工初步確診新型肺

炎，現正接受治療。

該公司已即時清潔和消毒該名員工工作的樓層和其他樓層，亦會安排所有相關員工盡量在家

工作，並接受病毒檢測。（ｃｌ）

