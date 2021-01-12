兩元乘車優惠明年起放寬至６０歲，擴展至紅色小巴電車等

《經濟通通訊社１２日專訊》勞工及福利局局長羅致光下午公布政府長者及合資格殘疾人士

公共交通票價優惠計劃（２元優惠計劃）全面檢討報告。政府決定採納建議，同意將２元乘車計

劃的年齡門檻降低至６０歲，但新增６０至６４歲受惠人士必須使用指定的個人八達通，以防有

人濫用，新卡的外貌設計將易於識認，方便監察，預計１３個月內可以完成分發新卡，明年首季

起逐步落實新措施。



＊兩年內６５歲或以上人士要轉用個人八達通卡＊



在完成向６０至６４歲人士發卡後兩年內，政府會將使用個人八達通卡的強制要求，擴展至

６５歲或以上的受惠人士。

同時，政府亦會將計劃擴展至紅色小巴、街渡和電車，參加計劃的紅色小巴和街渡承辦商，

要向運輸署登記路線起點和終點，以及票價，八達通機要按預設的登記票價計算發還差額，要定

期交報告和符合審計要求。

由於電車的長者車費低於２元，政府會以成人票價減去２元的差額，向電車公司發還差價。

至於村巴，由於不屬於公共交通工具，一般不可參加優惠計劃，但當局可視乎情況考慮有興趣申

請加入計劃的居民巴士路線，是否符合條件。政府會每５年檢討計劃。



＊政府計劃承擔新卡開支＊



羅致光解釋，若當局不打擊濫用情況，每年庫房損失可達數以億元計。濫用問題主要涉不記

名八達通卡。他強調將與營辦商一併加強查票，打擊濫用問題，提醒濫用者會被罰款及檢控。

羅致光又指，新個人八達通卡的申請地點及收費安排，初步計劃由政府承擔支出，市民申請

新卡「應該係免費」。至於詳細申請細節則預計今年第３季公布。（ｃｌ）

