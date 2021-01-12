  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１８９﹒３億人幣，買騰訊中移動沽比亞迪

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美股三大指數上周五（８日）創收市新高，港股昨日（１１
日）高開１２５點，報２８００３，之後曾升２９８點，高見２８１７６，為去年１月２２日近
一年高位；其後升幅收窄，曾僅升４７點，報２７９２５。臨近中期復造好，恆指中午升２４４
點。Ａ股午後走樣急吐，拖累恆指曾倒跌８３點，低見２７７９４點。恆指收市報２７９０８，
升３０點或０﹒１１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８９﹒３億元人民幣，增加１４﹒６％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）
；淨賣出最多的依次是比亞迪股份（０１２１１）、贛鋒鋰業（０１７７２）、小米集團
（０１８１０）。
　　主板成交２５４１﹒４７億元減少６％。其中港股通成交６８８﹒７億元，佔總成交
２７﹒１％。

＊北水轉掃騰訊，淨流入逾６７億元＊

　　騰訊控股升３﹒１４％報５９１元，北水淨買入６７﹒１億元。
　　多隻禁令股反彈，中移動升５﹒７８％報４３﹒９元，北水淨買入５６﹒３億元。
　　中海油升０﹒５６％報７﹒１６元，北水淨買入１８﹒９億元。
　　中標哥倫比亞波哥大巴士項目的比亞迪創新高，全日升６﹒６６％報２５６﹒２元，北水淨
賣出２﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　６７﹒０６
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　５６﹒２６
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　１８﹒９５
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　１０﹒５４
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　７﹒２１

　　淨沽出最多港股：
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　－２﹒７６
　　贛鋒鋰業　　　　（０１７７２）　　　　　－１﹒２５
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/01/2021
《神州經脈》CPI轉漲兼高預期　內地疫情升溫　滬指曾逼三千六
財經熱話11/01/2021
中資電訊股反彈騰訊造好　港股反覆創一年高位惟二萬八關得復失
FOCUS11/01/2021
【FOCUS】電動車競爭白熱化　啟示「顛覆式創新」倍升股
財經熱話11/01/2021
電動車消息多籮籮　比亞迪吉利破頂　特斯拉概念足贛鋒創新高
開市Good Morning11/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：廣汽潛力被市場低估
財經熱話08/01/2021
《股市一周》港股2021年首周炒起647點　創近11個月高位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>