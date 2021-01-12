《日入而息》傳北京擬修改香港選舉制度，任志剛籲撤盈富管理人



《今天重點》﹡林鄭指盈富基金屬市場產品，金管局有剩餘權力進行人事任命；任志剛籲撤

換盈富基金管理人，指不適合出任相關工作

﹡林鄭稱不評論警方拘捕行動，行會沒有討論ＢＮＯ問題；區議員及選委應優

先被視作公職人員，需按國安法宣誓；林鄭稱現在不是放寬措施的時候，堅

守外防輸入政策；疫苗接種計劃免費和自願，不會提供金錢誘因

﹡外電表示北京擬修改香港選舉制度，立法會選舉或再押後

﹡傳騰訊音樂考慮來港第二上市，集資最多３５億美元；加州微信用戶起訴騰

訊，尋求法院命令免受政治審查和監視

﹡本港新增６０宗確診個案，１３宗源頭未明；新填地街發現多宗確診，四幢

唐樓須強制檢測



《即日市況》﹡Ａ股急升內險受捧，港股飊３６８點收２８２７６點創近一年高位



《深滬股市》﹡滬指收漲２﹒２％逾５年攻上三千六，券商股午後爆升



《美元匯價》﹡美匯可炒１００點波幅的上落市；歐元最新報１﹒２１４６╱４９，日圓最

新報１０４﹒２１╱２３



《公司業績》﹡ＥＣＩ（０８０１３）第一季度溢利增近２０倍，不派息



《公司資訊》﹡中地乳業（０１４９２）完成強制性有條件現金要約

﹡友邦香港表示５５％受訪者受疫情衝擊收入減少，儲備缺口再創新高

﹡世紀聯合（０１９５９）旗下公司與特斯拉達成二手車置換合作協議

﹡正榮服務（０６９５８）獲控股股東增持８１萬股

﹡百濟神州（０６１６０）與諾華合作開發及商業化免疫腫瘤藥品百澤安

﹡裕程物流（０８４８９）超購近３５倍，一手中籤逾１５％

﹡呷哺呷哺（００５２０）與茶米茶合作出售茶食

﹡和黃醫藥與創響生物達成戰略合作，開發候選藥物

﹡阿里（０９９８８）聯手上汽推電動車品牌「智己」，明天中英美三地同時

發布新車；阿里雲與網絡安全諮詢企業ＬＧＭＳ達成全球合作協議

﹡信達生物（０１８０１）用於治療肺癌創新藥的新適應症申請獲國家藥監局

受理

﹡建溢集團（００６３８）不知悉價格及成交量變動的任何原因

﹡時富金融（００５１０）出售騰訊等股份，涉６９６０萬元

﹡富途暗盤將接納第三方券行交易，未知會否影響暗盤高收優勢

﹡華泰瑞銀（０８００６）購入三安光電和立訊精密Ａ股

﹡新創建（００６５９）售大中華區環保業務及兩滬Ａ股權，涉逾６５億元

﹡中廣核新能源（０１８１１）去年１２月發電量按年增４﹒５％

﹡招商銀行（０３９６８）梁錦松因任職期滿辭去獨立非執行董事

﹡江山控股（００２９５）去年總發電量按年升５﹒８５％

﹡博奇環保（０２３７７）集團業務及營運不受股東訴訟影響

﹡新世紀集團（００２３４）附屬與馬香容訂立新貸款協議，涉資２９００萬

﹡中駿集團（０１９６６）去年銷售金額按年升２６％至１０１５﹒４億元人

民幣



《國企紅籌》﹡國藥控股（０１０９９）李智明擬因個人原因辭去公司董事長職務

﹡中信國際電訊（０１８８３）ＣＰＣ持續擴大東盟業務據點



《神州民企》﹡騰訊（００７００）擴醫療健康版圖，投資深圳睿心智能醫療科技；騰訊啟

動碳中和規劃，馬化騰稱大步推進科技在節能減排的應用；加州微信用戶起

訴騰訊，尋求法院命令免受政治審查和監視

﹡中教控股（００８３９）重慶學校獲教育部批准轉設

﹡海王英特龍（０８３２９）「諾氟沙星膠囊」獲國家藥監局一致性評價



《中國要聞》﹡中緬展經濟合作研建鐵路項目，中方將提供新冠疫苗

﹡第２３批減免車船稅新能源車擬發目錄：比亞迪唐入選

﹡民航局表示全年旅客運輸量４﹒２億人次，同比跌３７％

﹡２０２０年海南離島免稅店總銷售額破３２０億元人民幣

﹡人行政策研究表示加快碳金融市場建設與產品服務創新

﹡兩人用１９６個帳戶操控股價蝕３億，遭中證監罰百萬

﹡銀保監規範短期健康險，不得保證續保，禁當長期銷售

﹡上海去年新房與二手房成交量均創近４年新高

﹡高力國際表示上海去年寫字樓空置率創近１０年新高

﹡ＰａｙＰａｌ布局中國電子支付市場，全資控股國付寶

﹡去年深圳新開工商品房建築面積創紀錄急增１﹒６倍

﹡人行５０億逆回購利率持平，淨回籠５０億

﹡美台接觸限制取消後，美國務院助卿會見台北駐美代表

﹡英首相稱穿山甲入藥失智並引發新冠流行，矛頭指中國

﹡印度軍方領導人表示希望友好解決中印邊境危機

﹡小鵬汽車獲１２８億人幣授信，以支持運營及生產

﹡上海到２０２５年要建成１０萬畝無人糧食農場

﹡財政部表示中央層面完成劃轉部分國資充實社保基金工作

﹡上海十四五期間集成電路等三大產業規模將實現倍增



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％報１５５００點，止三連揚



《其他消息》﹡港府通報世貿反對美國撤銷「政府採購協定」承諾

﹡積金局表示恆指基金中３股投資涉２１億佔資產０﹒２％

﹡中大生被指以粉末襲擊保安，鄧炳強對此感憤怒

﹡外電表示北京擬修改香港選舉制度，立法會選舉或再押後

﹡林鄭稱不評論警方拘捕行動，行會沒有討論ＢＮＯ問題；盈富基金屬市場產

品，金管局有剩餘權力進行人事任命；區議員及選委應優先被視作公職人員

，需按國安法宣誓

﹡葉劉淑儀提倡在港嚴格執行《國籍法》

﹡證監會表示法庭維持對中國煤層氣前財務經理內幕交易監禁判刑

﹡任志剛籲撤換盈富基金管理人，指不適合出任相關工作

﹡本港１２月中小企業務收益現時動向指數跌至３５﹒６

﹡深股通額度全日用６３億元；滬股通額度全日用５７﹒２億元，陸股通淨流

入逾８４億

﹡【金融科技獎】２０２０金融科技大獎舉行，ＷｅＬａｂ奪年度大獎；

ＷｅＬａｂ表示疫情推動虛銀發展，重本地客戶需求；數字交易公司表示香

港應把握金融科技機遇

﹡兩元乘車優惠明年起放寬至６０歲，擴展至紅色小巴電車等

﹡被指疑擅發預付卡「跑數」，ＴＮＧ表示所有申請均獲客戶授權及同意

﹡美商會調查指逾四成在港美企對前景悲觀，三成指香港競爭力下降

﹡稅局表示黃馮律師行苦主或可減免印花稅逾期罰款

﹡工聯會倡設１５０億失業援助金，全民派八千電子消費



《新冠肺炎》﹡本港新增６０宗確診個案，１３宗源頭未明

﹡曾接受初步確診記者訪問，梁卓偉檢測結果呈陰性

﹡新填地街發現多宗確診，四幢唐樓須強制檢測

﹡山西晉中進入戰時狀態，從河北前往當地須重新檢測

﹡北京疾控中心表示網約車暫停拼車，司機定期核酸檢測

﹡河北廊坊、霸州、三河全員免費檢測，並居家隔離７天；河北省累計本土確

診３２６例，三市實行全封閉管理

﹡深圳新增一宗輸入個案，為香港跨境貨車司機

﹡國家醫保局表示全民免費接種，用醫保基金滾存結餘付費

﹡日本據悉將宣布大阪等三個關西地區進入緊急狀態

﹡《香港０１》新聞部一名員工初步確診

﹡伊利沙伯醫院６５歲男患者病逝

﹡林鄭稱現在不是放寬措施的時候，堅守外防輸入政策；疫苗接種計劃免費和

自願，不會提供金錢誘因

﹡政府新增３個流動採樣站

﹡眾安國際為ＺＡ Ｆａｍ免費提供新冠疫苗副作用保障

﹡醫學會表示車公廟及頭炷香活動人頭湧湧，倘確診難追蹤

﹡關家明稱香港對外接觸頻密，海外傳入等影響營商環境

﹡國泰貨運推出全球疫苗空運專案

﹡台灣增２宗本土病例首次有醫生染疫，病毒已傳至社區

﹡中國外交部表示世衛專家本周四從新加坡飛抵武漢

﹡十一部委部署春運疫情防控，倡導職工群眾就地過節

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