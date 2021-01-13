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13/01/2021 09:20

《新股掛牌》ＬＥＧＩＯＮ首掛開報０﹒４６元，較招股價高１５％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９）今日首掛，開報０﹒４６元，較
招股價０﹒４元高出１５％，以每手５０００股計，不計手續費，每手賺３００元。
　　該股公開發售獲超額認購４４２﹒４倍，一手中籤率１﹒０９％。（ｅｄ）

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