《新股掛牌》ＬＥＧＩＯＮ首掛開報０﹒４６元，較招股價高１５％

《經濟通通訊社１３日專訊》ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９）今日首掛，開報０﹒４６元，較

招股價０﹒４元高出１５％，以每手５０００股計，不計手續費，每手賺３００元。

該股公開發售獲超額認購４４２﹒４倍，一手中籤率１﹒０９％。（ｅｄ）

