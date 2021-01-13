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即市新聞

13/01/2021 07:50

《華爾街內望》投資者於業績期前持觀望態度，美股道指微升６０點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》市場憧憬今年經濟復甦，看好對經濟敏感的板塊，不過投資者
在業績期前夕持觀望態度，美股周二（１２日）僅微升。
　　道指升６０點或０﹒１９％，報３１０６８點。標指漲１點或０﹒０４％，報３８０１點。
納指升３６點或０﹒２８％，報１３０７２點。
　　以金融股為主的羅素２０００指數在近五個交易日三度破頂，周二再破頂收升１﹒７７％，
報２１２７點。
　　美債收益率上揚，部分投資者於業績期前夕持觀望態度，而且在總統特朗普支持者闖入國會
後，市場對華府形勢存有擔憂，而民主黨已推進就事件彈劾特朗普，不過特朗普周二否認有任何
不當行為，並指事件發生當天其言論完全合適。
　　另外有報道指國會遭到衝擊前一日，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）維吉尼亞州辦公室已發布內
部預警，指有極端分子計劃前往華盛頓，並使用戰爭字眼。
　　板塊方面，美債息上揚提振對利率敏感的銀行股，標普金融類股收漲１％，創收市歷史高位
，交投首次高於上年２月高位。能源股亦漲３﹒５％，非必需消費品股升１﹒３％，不過通信服
務類股跌１﹒５％。
　　個股方面，通用汽車收漲６％，觸及近十年來最高水平，公司擬在年底前向聯邦快遞交付電
動商用貨車。特斯拉亦漲４﹒７％，公司在印度登記註冊公司，市場憧憬公司將大舉擴張。
　　指標十年期國債收益率報１﹒１６３２，曾觸及１﹒１８７％，創３月２０日以來最高。（
ａｌ）

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