《缸邊隨筆－石鏡泉》為何美息升美股升？

《缸邊隨筆》市場一般認為，美息升，美股便不能升，但近日美十年債息已升逾１﹒１５厘

，但美股仍迭創新高，是美國投資者傻了？不一定是，可能是那些不識時務者的人錯了。時務是

乜？



的確息升，股跌是個必然之理，關鍵是息要升幾多，才會使股跌？之前筆者有文謂美１０年

債息升１％，美股ＰＥ會跌１８％，如果：



＊息升得急 股才會跌＊



（１）美１０年債息用１０年才升到１％，那美股在這個息升期間，其盈利會否不升？如果

美股ＰＥ在這１０年間升了１８００％，美股應跌還是升？



筆者這個１０年和１８００％是誇大之詞，只在指出，如果美息升得慢，讓美股有足夠時間

去賺錢，賺大大大錢，則美股在息升期間，仍可升，這個息股齊升的例子，在７０年代見過，在

６０年代美息不升，但美股也只橫行，因為當時美股賺錢能力差。



同樣現象在香港股市也出現，在樓市更出現。９７回歸前，信和在寶馬山開賣新樓，每呎價

２８００元。當時市場譁然，話咁貴！筆者為文：「樓價二千八，供不起也請你供得起」。因為

當時大家人工可以透過搵工跳槽，而一年三加，在那個好時年，工人工資加幅（股票盈利能力）

快過息升，及樓價升（股價升）。



怕２８００樓價貴，一定怕３８００樓價貴，一定怕５８００樓價貴，到今時樓價過萬，更

認為貴，點呢？



１０年前啩，恆地（０００１２）在干德道有樓賣４萬元呎，合理不？筆者認為合理，因為

其樓底是２７呎，以這個高樓底計，買家看的不是平面面積，而是樓的Ｖｏｌｕｍｅ，２７呎樓

底，即是平常９呎樓底的３倍高，４萬元呎除３，即是萬三元呎，貴嗎？我們窮人怎會考慮到買

這２７呎樓底的買家，其心可能是想掛枝１５呎長的水晶吊燈！這豈是我們這些窮人只想住有枝

光管便滿足？



所以不同時期，有不同時務，因為世界在變，而且變得快，世界變了，而閣下腦筋不變，害

的是自己。



Ｔｅｓｌａ，股價因電動車有成而狂飆，三、五年之後，Ｔｅｓｌａ股價還飆嗎？筆者有存

疑。



蔚來也做電動車，可配行１０００哩的電池賣４８萬。



吉利（００１７５）跟百度也做電動車，而且應是配合百度地圖，有自動導航、駕駛功能的

電動車，蘋果也做電動車、保時捷也做電動車。



中國本有近千家電動車製造商（筆者一直謂做低Ｂ電動車很易，筆者小學考完小學會考，得

閒，便已做了架玩具電動跑車啦）。最近阿爺執正，淘汰，只留下約百家。



１９００年，汽車初面世，美國有逾１５００家汽車廠，如今只剩下三家：通用、佳士拿、

福特。通用是破產後重組的新公司，佳士拿被意大利ＦＩＡＴ收購了，只有福特仍在撐著。為甚

麼汽車王國的美國，汽車工業如此不濟？無他，輸了給日本車、韓國車、歐洲車啦！



可見世界變時，不識時務者，易被時代變的巨輪輾得痛苦（不叫輾斃啦！）



（２）息要升至幾高，才可使美股爆？



若美股可分兩截，ＩＴ的和大市的。在２０１８年，美１０年債息升逾３厘，美股，無論是

ＩＴ的還是非ＩＴ的，都折腰，要留意是非ＩＴ的折得早、折得多。



今時，美１０年債息升逾１﹒５厘，應會使美股挫一挫，要挫多少（又或會不會挫），就一

如第一段文指如果是用１０年，１０年債息才升至１﹒５厘，那就擔心都多餘。



筆者日前有文謂，今時美１０年債息升至１﹒５厘，應不是以年計，而是以月計，以至以日

計。今時筆者估，如兩個月之內，美１０年債息升至１﹒５厘，美股應挫，因為息升這個利淡壓

力，會使美股盈利增長這個利好支持頂唔順，為甚麼這樣估？



（３）美１０年債息企１厘，如從美１０年債息的長期下降通道看，是正處於通道的中央。

如十年債息不再急升至通道頂，約２厘水平，相信美股所受的息升壓力，不會太大。但如１０年

長債息有趨近２厘，美聯儲局會否出手壓長息？估計一定會，因為美聯儲局在１２月的議息會已

表了態，未來會多買長債。美聯儲局官員不是吃素的，怎會看不到，在今年，壓長息的重要性（

要方便拜登印銀紙、派福利呀！）



因此，如美１０年債息，是以日計地，快速升至１﹒５厘以至２厘時，美股才會有較大的反

應。不然，Ｔｅｓｌａ股價的下滑（因為三、五年後，強而有力的競爭者會出現）可能成為可見

的美股下跌的推手。



（４）拜登大手筆，公布以萬億刺激經濟。



一直以來，筆者都是信奉為生活，要努力打拼，但特朗普使我認識到，要生活的，不必努力

打拼，只要有個肯派錢的政府便可。



筆者一直認為美失業人多，負債多，怎會有消費？但最近的美國信用卡資料顯示，美國人竟

然在如斯惡劣經濟環境下，竟可大幅減信用卡債，此中原因必然很多，但來來去去，都是卡主有

錢，大量失業的美國人，何來有錢還債？



美國家庭在２０２０年，共損失了３３００億的工資收入，但美國家庭在２０２０年已收取

了１萬億的種種救濟金，跟著仍有特朗普臨尾發放的救濟，估計美國家庭可以有１﹒４萬億的「

剩錢」可供消費。估不到吧！其實，在２０２０年中，一直有言，美國的失業者，其從救濟所得

，是好過之前打工收入。之前是傳聞，如今有數據。



所以，今時應明白，為何特朗普有這麼多「粉絲」，因為有了特朗普，失業都特別好。



拜登也明白此中道理，所以也要求派１萬億，希望能把特朗普「粉絲」轉為拜登「粉絲」，

此是資本主義社會，金錢萬能之所能為。



假如拜登這１萬億，可以批出，那就話知，美１０年債息是否於兩個月內上至１﹒５厘以至

２厘。因為有了這１萬億，再加上疫苗有一定能效，則美國於２０２１年可以有３％至５﹒９％

的ＧＤＰ增幅，這會提升美股ＰＥ１８％以至３０％嗎？



相信，美股要跌，未必由息升，而是由美麗風景線太美麗所致。留心，這是新的時務。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

