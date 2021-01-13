【中概焦點】據報嗶哩嗶哩已提交在港上市申請，四大投行任保薦人

《經濟通通訊社１３日專訊》據內地媒體引述消息指出，嗶哩嗶哩已經向港交所正式提交上
市申請，計劃３月在港上市，上市保薦團隊為摩根士丹利、摩根大通、高盛和瑞銀。
據報，按照港流程，二次上市的公司可秘密交表，在通過聆訊前無需在聯交所網站公布具體
資訊。一般來說，公司提交上市申請後２個月左右可能會安排聆訊。（ｅｃ）
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