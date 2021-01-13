《新股掛牌》ＬＥＧＩＯＮ低上市價約４％，達豐「潛水」近一成

《經濟通通訊社１３日專訊》今日有四隻新股首掛，表現各異。其中達豐設備（０２１５３

）較招股價低開１９﹒０８％至１﹒４元，其後跌幅收窄，目前仍低水近９﹒８３％，報１﹒５

６元。

ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９）今早開市較招股價高出１５％，不過升勢未能持續，現時報０

﹒３８５元，較招股價低０﹒３７５％。ＤＥＹＵＮ（０１４４０）今早較招股價０﹒４元高出

５％，開報０﹒４２元，目前維持報０﹒４２元。

另外裕程物流（０８４８９）表現理想，早上開報０﹒７４元，現時升近１８﹒９２％，報

０﹒８８元。

現時，恆生指數報２８２７８，升１點或升０﹒００％，主板成交１２３８﹒１５億元。國

企指數報１１１９９，跌１８點或跌０﹒１６％。恆生科技指數報８６８４，跌４１點或跌０﹒

４８％。



表列新股掛牌首日表現：



股份（編號） 現價 招股價 變幅（％）

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裕程物流 （０８４８９） ０﹒８８０元 ０﹒７４元 ＋１８﹒９

ＤＥＹＵＮ （０１４４０） ０﹒４２０元 ０﹒４０元 ＋ ５﹒０

ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９） ０﹒３８５元 ０﹒４０元 － ３﹒８

達豐設備 （０２１５３） １﹒５６０元 １﹒７３元 － ９﹒８

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（ｋｉ）

