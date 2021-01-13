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即市新聞

13/01/2021 13:32

《新股掛牌》ＬＥＧＩＯＮ低上市價約４％，達豐「潛水」近一成

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日有四隻新股首掛，表現各異。其中達豐設備（０２１５３
）較招股價低開１９﹒０８％至１﹒４元，其後跌幅收窄，目前仍低水近９﹒８３％，報１﹒５
６元。
　　ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９）今早開市較招股價高出１５％，不過升勢未能持續，現時報０
﹒３８５元，較招股價低０﹒３７５％。ＤＥＹＵＮ（０１４４０）今早較招股價０﹒４元高出
５％，開報０﹒４２元，目前維持報０﹒４２元。
　　另外裕程物流（０８４８９）表現理想，早上開報０﹒７４元，現時升近１８﹒９２％，報
０﹒８８元。
　　現時，恆生指數報２８２７８，升１點或升０﹒００％，主板成交１２３８﹒１５億元。國
企指數報１１１９９，跌１８點或跌０﹒１６％。恆生科技指數報８６８４，跌４１點或跌０﹒
４８％。

　　表列新股掛牌首日表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　招股價　　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　裕程物流　　（０８４８９）　　０﹒８８０元　　０﹒７４元　　＋１８﹒９
　　ＤＥＹＵＮ　（０１４４０）　　０﹒４２０元　　０﹒４０元　　＋　５﹒０　
　　ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９）　　０﹒３８５元　　０﹒４０元　　－　３﹒８
　　達豐設備　　（０２１５３）　　１﹒５６０元　　１﹒７３元　　－　９﹒８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｉ）

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