《新股掛牌》ＬＥＧＩＯＮ低上市價約４％，達豐「潛水」近一成

《經濟通通訊社１３日專訊》今日有四隻新股首掛，表現各異。其中達豐設備（０２１５３
）較招股價低開１９﹒０８％至１﹒４元，其後跌幅收窄，目前仍低水近９﹒８３％，報１﹒５
６元。
ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９）今早開市較招股價高出１５％，不過升勢未能持續，現時報０
﹒３８５元，較招股價低０﹒３７５％。ＤＥＹＵＮ（０１４４０）今早較招股價０﹒４元高出
５％，開報０﹒４２元，目前維持報０﹒４２元。
另外裕程物流（０８４８９）表現理想，早上開報０﹒７４元，現時升近１８﹒９２％，報
０﹒８８元。
現時，恆生指數報２８２７８，升１點或升０﹒００％，主板成交１２３８﹒１５億元。國
企指數報１１１９９，跌１８點或跌０﹒１６％。恆生科技指數報８６８４，跌４１點或跌０﹒
４８％。
表列新股掛牌首日表現：
股份（編號） 現價 招股價 變幅（％）
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裕程物流 （０８４８９） ０﹒８８０元 ０﹒７４元 ＋１８﹒９
ＤＥＹＵＮ （０１４４０） ０﹒４２０元 ０﹒４０元 ＋ ５﹒０
ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９） ０﹒３８５元 ０﹒４０元 － ３﹒８
達豐設備 （０２１５３） １﹒５６０元 １﹒７３元 － ９﹒８
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（ｋｉ）
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