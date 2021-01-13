《盤後部署》港股好淡爭持，料本周先行於２８０００位置整固

《經濟通通訊社１３日專訊》》隔晚美股指數微升，港股今早跟隨高開３２點報２８３０９

點，隨即見２８４１４點全日高位，創近一年高位。惟Ａ場偏軟限制漲勢，升幅收窄並在

２８２５０點位置徘徊，早段收報２８２６８點，跌７點。午後港股續好淡爭持，曾見全日低位

２８１３６點後重回２８２５０點水平橫行，由三大油股今日領跑藍籌，恆指今日最終收報

２８２３５點，跌４１點或跌０﹒１５％，主板成交２０２１﹒３５億元。國企指數報

１１１８４點，跌３２點或跌０﹒２９％。恆生科技指數報８６６９點，跌５６點或跌

０﹒６５％。

而Ａ股方面續軟，上證綜合指數報３５９８點，跌９點或跌０﹒２７％，成交

５５４８﹒５３億元人民幣；深證成份指數報１５３６５點，跌９４點或跌０﹒６１％，成交

６７９６﹒９６億元人民幣。

重磅股則普軟，騰訊（００７００）升１﹒０２％，報５９６元；港交所（００３８８）升

０﹒７１％，報４５３﹒４元外，中移動（００９４１）則下跌１﹒８２％，報４５﹒９５元；

匯控（００００５）亦跌１﹒１６％，報４２﹒７５元；友邦（０１２９９）亦跌１﹒２６％，

報１０１﹒７元。



＊瑞銀：白銀和鉑金今年表現或跑贏黃金＊



瑞銀料白銀和白金今年的表現將跑贏黃金，該行指隨今年全球經濟改善，工業需求或將支持

白銀和鉑金等金屬價格。其料白銀價將在年底持穩於每盎司２７元（美元．下同），即較現時約

每盎司２５元微升。而鉑金價方面，該行料於年底前可揚約１６％至每盎司１２５０元，而鈀金

則看好年底可升逾兩成至每盎司２９００元。

韓國統計廳發表報告指，去年韓國失業人口達１１０﹒８萬人，同比增４﹒５萬人，而增幅

是創逾２０年高位。而數據亦顯示當地去年失業率為４％，創２００１年以來高位。而韓國副總

理兼企劃財政部長官洪楠基，對現時當地就業情況感到憂慮，他指將會在必要時推出措施改善就

業環境。



＊大市於二萬八關有穩定支持，料恆指先行整固再上行＊



港股自去年１２月下旬以來保持穩定升勢，昨日收市更成功突破二萬八關水平，而今日恆指

好淡爭持，由於近期累積升幅較大，大市似乎屬整固。指數仍保持於２８２００點水平徘徊，預

料大市已企穩二萬八關口位置，而本周走勢料以調整為主，區間約２８０００點至２８５００點

左右，如下周大市氣氛更佳，加上成交配合，相信可再發力走上，或可上試２８８００點水平位

置。（ｊｃ）

