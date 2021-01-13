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13/01/2021 08:33

【佔領國會】共和黨普遍支持彈劾特朗普，特朗普聲言不懼怕

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國共和黨目前普遍支持彈劾總統特朗普，不過特朗普最新聲
言不擔心憲法第２５條修正案，對自己而言更是零風險，而眾議院規則委員會周二（１２日）準
備就彈劾特朗普決議進行辯論，勢向副總統彭斯施壓，引用憲法罷免特朗普。
　　前美國副總統切尼女兒、在眾議院共和黨領導層擔任高級職位的眾議員利茲切尼表示，將投
票支持彈劾特朗普，並直指他上周召集暴徒，「點燃襲擊國會大廈的火焰」，並且令共和黨黨內
出現的重大裂痕。
　　共和黨參議員波特曼則稱，無論是特朗普在國會被佔領前的言論，還是及後的行動，他都需
要就事件負一部分責任。另外共和黨眾議員金辛格、紐約議員卡特科亦表明支持彈劾特朗普。
　　另外據《紐約時報》引述知情人士指，參議院共和黨領袖麥康奈爾認為特朗普的行為應該被
彈劾，很高興民主黨正採取行動，並且讓特朗普脫離共和黨變得更容易。

＊特朗普：據第２５條修正案被罷免的風險為零＊

　　特朗普周二在德州阿拉莫市發表講話，強調憲法第２５條修正案對自己而言是零風險，並警
告民主黨趕他下台，可能會在反過來影響下屆總統拜登上台。
　　特朗普在啟程前往德州前亦再次指責大型科技公司分裂國家，Ｔｗｉｔｔｅｒ及
Ｆａｃｅｂｏｏｋ幾日前封禁其賬號是災難性的錯誤、可怕的事情。
　　他又直言自己在國會被佔領前的言論完全合適，並強調不想看到暴力場面，他亦拒絕回答會
否辭職。
　　目前特朗普的任期僅剩下八日，而通過罷免的可能性較低，不過民主黨表明其所作所為，國
會需要給予一個回應。（ａｌ）

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