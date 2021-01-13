【大國博弈】加拿大禁止進口於中國新疆強迫生產的商品

《經濟通通訊社１３日專訊》加拿大周二（１２日）加入英國行列，宣布將採取措施，禁止

進口中國政府強迫勞工在新疆地區生產的商品。

據聲明指，對中國當局鎮壓維吾爾族和其他少數民族的情況深感關切，並敦促與新疆地區有

聯繫的企業檢查供應鏈。

加拿大具體將禁止全部或部分由強迫勞工生產的商品，並要求在新疆經營的公司報告已了解

該地區的人權狀況。（ａｌ）（ｚｚ）

