【拜登當選】傳拜登任命金融監管機構前官員詹斯勒擔任證交會主席

《經濟通通訊社１３日專訊》據路透社引述消息人士指，美國候任總統拜登未來幾日預計將

提名奧巴馬政府時期的商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）主席詹斯勒，擔任美國證券交易委員會

（ＳＥＣ）主席，據知他由上年１１月開始已牽頭拜登候任政府的金融業監管過渡計劃。

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