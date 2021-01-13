【佔領國會】彭斯表明反對引用憲法第２５條修正案罷免總統特朗普

《經濟通通訊社１３日專訊》美國副總統彭斯周二（１２日）致信國會眾議院議長佩洛西指

，反對引用憲法第２５條修正案罷免總統特朗普，並認為做法不符合國家利益，並不符合憲法，

做法亦將會開創一個可怕的先例，又強調目前龐避免採取行動，激發進一步國家分裂，以及煽動

民眾情緒。（ａｌ）

