【新冠疫苗】澳洲科學家質疑阿斯利康疫苗建立群體免疫有效性

《經濟通通訊社１３日專訊》澳洲及新西蘭免疫學學會（ＡＳＩ）最新發表聲明，質疑阿斯
利康疫苗建立群體免疫的有效性，並呼籲暫停大規模接種，而澳洲政府必須著力獲得更多的輝瑞
及Ｍｏｄｅｒｎａ疫苗。
學會主席特納教授解釋，阿斯利康疫苗的主要問題在於其建立群體免疫的能力，而非其功效
比率，因為這需要花很長時間，而我們不知道要花多長時間。（ａｌ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|FOCUS13/01/2021
【FOCUS】影子融資急縮水 去槓桿「一葉知秋」
|開市Good Morning13/01/2021
《開市Good Morning》曾永堅：聯想短期上望10元以上
|財經熱話13/01/2021
【港所需減費】經濟通史秀美：港交所數據收費無與時並進
|財經熱話13/01/2021
【港所需減費】調查指港交所數據收費高，張華峰倡減價紓券商負擔
|財經熱話12/01/2021
【金融科技獎】數字交易公司：香港應把握金融科技機遇
|財經熱話12/01/2021
【金融科技獎】WeLab：疫情推動虛銀發展 重本地客戶需求
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰