【新冠疫苗】澳洲科學家質疑阿斯利康疫苗建立群體免疫有效性

《經濟通通訊社１３日專訊》澳洲及新西蘭免疫學學會（ＡＳＩ）最新發表聲明，質疑阿斯

利康疫苗建立群體免疫的有效性，並呼籲暫停大規模接種，而澳洲政府必須著力獲得更多的輝瑞

及Ｍｏｄｅｒｎａ疫苗。

學會主席特納教授解釋，阿斯利康疫苗的主要問題在於其建立群體免疫的能力，而非其功效

比率，因為這需要花很長時間，而我們不知道要花多長時間。（ａｌ）

