《古臣周記－古臣》人仔升值神州國債息率高，內險股唔止炒復甦

《古臣周記》人仔近排愈升愈有，２０２１年開局首周在岸及離岸人仔都見兩年半高位，在

岸人仔兌美金響新年第一個交易日已經突破６﹒４６關，離岸價都齊齊衝破６﹒４４關，之後一

日（５日）更加升破６﹒４２關，係２０１８年６月以嚟最高。人仔由上年５月尾觸底見７﹒１

７起計，八個月內升幅超過一成，全年計都升咗超過６巴仙！人仔匯率呢個單邊升市又急又勁，

到底人仔強勢可以維持到幾時？又係咩原因令到人仔大漲？有咩板塊又會因而受惠？等阿臣同缸

友們解下話！



＊人仔大漲兩大因素支持＊



人仔走強，首要原因當然係疫情！新冠疫情重創全球經濟，睇返ＯＥＣＤ嘅全球經濟展望報

告，２０２０年全球ＧＤＰ下降咗４﹒２巴仙，花旗國ＧＤＰ預計要跌３﹒７巴仙，印度更加接

近倒退一成，而神州就係唯一實現正增長嘅主要經濟體，增速達１﹒８巴仙。神州喺疫情控制上

做得唔錯，舊年開始經濟已經穩步復甦，製造業ＰＭＩ連續十個月達到５０以上，疫苗開發大眾

開始陸續接種，經濟基本面強勁。相較之下花旗國經濟嚴重停擺，累計確診人數超過２０００萬

，係疫情最嚴峻嘅國家，聯儲局唯有大力量化寬鬆放水輸血，２０２０財年華府共預計支出超過

６﹒５萬億美金，足足係佢總收入嘅１﹒８６倍，而神州就逐步開始退出非常時期貨幣政策，生

產活動都逐漸回復正常，中美息差迅速擴大，國際資金大幅流入復甦程度較強嘅神州，令人仔有

動力走高。截至舊年１１月尾，境外機構持有神州銀行間市場債券就超過３﹒１萬億人仔，創歷

史新高。

另外，神州加快金融市場開放步伐亦令人仔匯率維持強勢。當局簡化同加快境外投資者進入

神州市場嘅流程，取消外資持股比例限制，令外資湧入神州資本市場。繼彭博巴克萊全球綜合指

數同摩根大通全球新興市場政府債券指數之後，富時羅素亦喺舊年９月宣布，將神州國債納入富

時世界國債指數。海通證券估計納入三大指數會帶嚟最高３８００億美金嘅被動跟蹤資金流入，

令外國投資者增加配置神州資產。匯豐對近千間全球頂級機構投資者嘅調查顯示，六成二嘅受訪

者計劃喺未來一年內將神州資產投資組合平均增加２５巴仙，隨住神州金融市場開放，人仔需求

愈嚟愈大。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌認為，呢次人仔升值係由神州經濟基本面推動，預計人民

幣升值期至少會持續到今年上半年。到２０２１年底，人民幣兌美金會升至６﹒２５左右。花旗

銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧同樣睇好人仔，話人行逐步退出寬鬆政策，令神州同

其他發達國家有較大嘅息差優勢，有望持續吸引外資流入，資本流入將大於流出，估計今年中人

仔有望升至６﹒３，年底更加有望見６算！



＊航空、內房及內房股均受惠人仔飆升＊



咁到底人仔升值咩板塊會受惠呢？首先當然係航空業，事關佢地貸款同買飛機都係用美金計

價，佔大部分成本嘅燃油亦都係！人仔升，佢地成本同債務方面都有望減輕負擔，奈何航空股始

終受累於疫情，全球疫情幾時受控仍然係未知之數，所以鐵鳥都係博唔過。

另一個賺人仔還美金嘅行業就係內房啦！同樣地內房企業持有大量美債，人仔升嘅佢哋就可

以賺價差，但係無奈神州樓價升得太猛，中央出台「三條紅線」收緊房企融資，更加喺各地打壓

樓價，資金紛紛流向佢地嘅子業務板塊，好似物管股咁就喺今年頭５個交易日就普遍升咗三成，

可見內房都係碰不得。

除此之外，人仔升值仲有利於降低造紙業成本，神州林地比重唔高，係全球最大紙漿進口國

，造紙業更加係神州第三大用匯產業，人仔愈貴進口原材料成本就愈低。但係造紙股上年已經炒

起哂，造紙漲價消息亦都漸漸俾市場消化哂，玖紙（０２６８９）同理文造紙（０２３１４）等

等嘅龍頭從上年下半年以嚟已經踢高升過六成，似乎短期內都冇咩水位。

另一類嘅受惠股就係有龐大人仔資產同收入嘅公司，首選當然係內銀同內險。但係人民銀行

同銀保監喺舊年年底對內房嘅緊箍咒，同樣對內銀有影響，房地產相關貸款嘅比例上限有限制，

幾間內銀都踩到紅線，例如招行（０３９６８）嘅房地產相關貸款同按揭就高過上限７巴仙，中

行（０３９８８）同建行（００９３９）同樣需要降低按揭佔比，要面臨一定程度嘅業務調整壓

力。阿臣當然知內銀佬多人仔係手，估值亦都處於歷史低位，但係內銀面對住利息收入低下，不

良貸款打擊等等嘅難關，惠譽更加預計去到２０２４年底，四大國有銀行或者要發４﹒７萬億債

去吸收虧損，阿臣覺得內銀嘅風險大於回報。



＊內險最煞食，投資收益率反彈＊



要數主力賺人仔，又有大量人仔資產嘅行業，內險絕對名列前茅。神州上年頭１１個月人身

險保費收入就有成３﹒１萬億銀人仔，只係佔成個保險業嘅七成四，人身險公司總資產夾埋更加

有加２０萬億銀人仔，人仔走強，淨係講內險靠人仔匯率升而資產有增值，筆數已經係天文數字

。仲要未計同人仔匯率齊齊高企嘅神州國債孳息率，隨住外資增持中債，神州政府１０年債息已

經由上年４月最差時嘅２﹒５厘，倒升至依家接近歷史高位嘅３﹒２厘，正正內險股嘅投資收益

率就同神州國債孳息率掛勾，內險資產對國債嘅配置力度遠超其他大類資產，截至上年１０月底

，險資對國債的配置餘額係３﹒０６萬億人仔，佔成個內險業險資運用餘額嘅一成半，神州國債

係內險業最主要嘅投資收益來源之一，加上近期銀保監取消險資財務性股權投資嘅行業限制，內

險股嘅投資收益有望跟Ａ股有好成績。穆迪認為，壽險公司嘅盈利受息差所支持，由於神州近期

長期收益率反彈，加上內地企業控制債務水平，預期神州壽險企業投資收益率維持喺５個巴仙。

國信證券表示，內險業經歷咗之前疫情下新單下滑嘅陣痛之後，需要衝刺開門紅，加上整體經濟

復甦，預計今年神州保險公司嘅表現會向好。



＊內險佬首選平保＊



揀股有得揀多數最好揀龍頭，阿臣睇好內險龍頭平保（０２３１８）。雖然現價嚟講相對同

行確實貴，但如果要食正人仔同神州國債息上行，加上仲想有啲增長潛力，而唔係單單博反彈嘅

話，平保真係唔錯嘅選擇。首先，平保投資能力比較信得過，２０１５年至２０１９年分別錄７

﹒８巴仙、５﹒３巴仙、６巴仙、３﹒７巴仙同６﹒９巴仙嘅投資收益率。至於國壽（０２６２

８）基本上年年跑輸，２０１５至２０１９年投資收益率分別為６﹒４２巴仙、４﹒６９巴仙、

５﹒１６巴仙、３﹒２９巴仙同５﹒２４巴仙。可見平保佢唔止業務係龍頭，連投資回報都係。

而且，平保嘅投資組合佔國債比重好高，２０１９年底平保嘅險資組合入面定期存款佔６﹒６巴

仙、債券投資佔４６﹒９巴仙，集團首席投資執行官表示，平保投資策略傾向債券、或者有分紅

嘅股票，平保嚟緊嘅投資收益應該相當唔錯。

另外，平保同時都係一隻高增長科技概念股，經營龐大的保險業務嘅同時，亦積極發展金融

科技和醫療科技，好似平安好醫生（０１８３３）咁，２０１９年收益就按年上升五成二去到７

﹒１４億美金，如果又想享受下科技股嘅高增長，又唔想承擔過多風險，平保真心揸得過。平保

旗下平安智慧醫療首席執行官高孟軒話，集團每年都會將前一年收入嘅１巴仙，投入至科技類業

務嘅技術研發，過去１０年嘅千億投資中有兩成同醫療健康相關，未來５年將再投入１０００億

人仔去科技業務。

講返平保老本行，佢上年頭三季壽險及健康險新業務價值按年跌２７﹒１巴仙，純利都跌２

０﹒５巴仙，疫情打擊認真嚴重，但係都意味著佢業績會有大幅反彈，加上開年紅銷售，今年頭

幾季盤數實好靚仔。另外其實佢上年頭三季嘅營運利潤係不跌反增，按年增長４﹒５巴仙至近１

０８７億人仔，而呢個數更可以反映佢核心經營狀況，可見隨住今年神州宏觀經濟復甦，人仔走

強，平保壽險業務有望反彈，新業務價值將重回正增長。

花旗指互聯網保險新規有助改善內險業競爭環境，新規要求互聯網保險業務門檻，降低不良

競爭，將市場份額留俾符合資質嘅公司，對平保呢啲有強大技術實力，亦有相關牌照的保險公司

自然有正面影響。瑞信更加指內險業首選係平保，預期佢新業務銷售有增長，將佢他屐由１１０

銀升至１１９銀，評級當然係跑贏大市。平保旗下汽車之家仲要計劃今個月申請喺香江第二上市

，短期內更加有望炒上。



＊繼續靜待時機＊



上個星期講嘅藍月亮（０６９９３）繼續當炒，阿臣唯有繼續忍手，今次等股價調整至１７

銀再買！而平保雖然前景良好，但呢排係高位整固嘅佢有每日波幅都唔細，今日（１３日）更加

炒上１００銀，阿臣就想等佢去返９３銀左右先入，應該幾日內就入到貨，寧願賺少啲都唔好蝕

，唔好俾個市縱壞！



表列截至１月１３日早上１１：１５阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３５３﹒００ １３５３０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ ８３﹒１０ １６６２０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４５５﹒８０ ４５５８０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ９２﹒１０ ９２１０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４１﹒９０ ８３８００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３４５﹒２０ １７２６０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ ２２﹒２０ ４４４００

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股票市值 ： ２３０４００元

剩餘現金 ： ３６０１４元

組合淨值 ： ２６６４１４元

組合本月收益表現： ＋２﹒６％（截至上月底止組合淨值：２５９６３４元）

組合累計收益表現： １５３﹒７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１月１３日早上１１時１５分

