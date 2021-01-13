《談國論企－黎偉成》實戰實訓科技強訓提高打贏能力

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０２１年１月４日簽署

《中央軍委２０２１年１號命令》，向全軍發布開訓動員令，要求深化實戰實訓、聯戰聯訓、科

技強訓、依法治訓，更要全面提高訓練實戰化和打贏能力。《動員令》十分強調的要「深化科技

強訓」，為現代軍事銳攻能防的重要法門，更是保家衛國必由之道。



＊科技強國有利深化科技強訓打贏現代戰＊



惹人注目的，是《動員令》相當明確地提出要「全面提高訓練實戰水平和打贏能力」，此語

的重點當然是要「打贏」，而贏仗的能力就是來自訓練實戰水平要提高，提高是全面的，以能達

標。由是此令提出四個「深化」，依次為「深化實戰實訓」、「深化聯戰聯訓」、「深化科技強

訓」和「深化依法治訓」，乃一節緊扣一節，互為影響，互聯提效添益。

我對四個「深化」最感興趣的是（一）第三個的「深化科技強訓」，所突出者是「科技」，

不僅是過去未有重點提及的，更重要的是此與中央經濟工作會議強調２０２１年要「科技興國」

是相配合的，相輔相成的。科技研發和應用，要在全國各地遍地開花，在經濟上當然是體現於各

行各業各企的生產、服務提質增量，亦適用於國防。環球許許多多國家多年來積極投入軍用的科

技研發和強化軍備，特別是美國所建立的是可攻之於全世界的任何目標，包括中國，中國就得強

化軍事國防科技建設和深化科技強訓。

要指出者，更是特朗普下台在即，其蓬佩奧失業在即，仍要派員到中國台灣省和取消美國國

務院與台灣接觸的「障礙」，會使「台獨」惡意無倫提升，當然衝擊到中共歷來主張和堅持的「

和平統一」政策，故台灣由言到行的「獨」，武力解放台灣會是有愈來愈大可能發生的事情。此

為科技強訓，成為實戰實訓、聯戰聯訓的十分重要的支持力量，和能打贏仗的重要保證。

深化科技強訓，乃以「強化科技是核心戰鬥力思想」，內容為「加強現代科技特別是軍事高

技術知識學習，加強新裝備新力量新領域訓練，加強模擬化、網絡化、對抗性手段建設，探索「

科技＋」「網絡＋」等訓練方法，大幅提高訓練科技含量」，其中所要探索的「科技＋」和「網

絡＋」，是為重點之重，因這會大幅提高訓練科技含量，是之為在現代社會現代軍事能打勝仗的

現代意識和理念，政策、策略和行動非常對勁。

至於四大「深化」之首，為（一）要「深入實戰實訓」，即訓練是以「實戰」為主導，故所

作的當然是「實訓」：「堅持以戰領訓、以訓促戰，加強戰爭和作戰問題研究，加強實案化對抗

性訓練，加強應急應戰專攻精練，加強軍事鬥爭一線練兵，推動戰訓深度耦合，實現作戰和訓練

一體化，確保全時待戰、隨時能戰」，重點在於「以戰領訓」和「以訓促戰」。要強調為「戰」

而「訓」，而高質量高水平的訓練，才可以促使一旦發生軍事對抗或戰事，有高度條件打贏仗，

故要加強研究戰爭和作戰問題。



＊強化兵種訓練突顯要提升核戰海戰力量＊



《動員令》的第二個「深化」要求，為（三）「深化聯戰聯訓，堅持以聯合訓練引領兵種訓

練、以兵種訓練支撐聯合訓練，突出全局性重大問題研練，突出聯合指揮訓練，突出跨領域跨軍

兵種聯合專項訓練，突出軍地聯合訓練，發展我軍特色聯合訓練體系，加速提升一體化聯合作戰

能力」。聯戰聯訓，重點在「兵種」，非過去強調的區域軍事訓練，而兵種中之最重，我看是核

武和海、空二軍，因今後可能面對的是核戰和海戰的威脅，不僅是各自專業專項的訓練，更要有

聯合訓練，跨領域跨軍兵種的聯合專項訓練，因一旦打起仗，軍隊就是一個整體而戰，也就要有

聯戰聯訓，且是要不斷深化而練之。

（四）「深化依法治訓」，是要：「推進訓練管理變革，強化訓練規劃計劃統籌，完善訓練

法規標準，創新訓練內容方法，嚴格按綱施訓，加強和改進訓練監察，健全訓練考核評估，抓好

訓練安全防控，實現嚴格訓練、科學訓練、安全訓練相統一」。要深化和提高實戰實訓、聯戰聯

訓的素實和效益，就一定要有法、有治之訓，稍缺不得。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

