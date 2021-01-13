《異動股》聯想開漲一成半創五年半高，擬發ＣＤＲ於滬科創板上市

《經濟通通訊社１３日專訊》聯想集團（００９９２）裂口高開１４﹒９１％，報９﹒２５

元創約五年半高，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２５﹒１７％。該股成交約８４８萬股

，涉資７８４２萬元。

聯想控股（０３３９６）及其附屬聯想集團分別公布，聯想集團建議在內地發行存託憑證於

上海科創板上市，所發新股佔擴大後股本不超過 １０％。該集團將向股東尋求特別授權，以發

行最多約１３﹒３８億股新股，佔擴大後股份總數１０％，以昨天收報８﹒０５元計，假設新股

已發行，市值約１０７﹒７億元。

該集團指，昨天董事會批准一份初步建議，有關發行的中國存託憑證代表其新發行普通股作

為基礎證券。該集團指，擬將發行基礎股份的所得款項用於新技術、產品及解決方案的研發、相

關行業的戰略性投資，及補充營運資金。該集團建議發行中國存託憑證及上市須取決及受限於包

括市場狀況、股東批准等方可作實。

聯控高開升６﹒５９％，報１２﹒３元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅２０﹒８３

％。

另外，聯想集團獲交銀國際維持買入，目標價由７元升至９﹒２元。

現時，恆生指數報２８３０９點，升３２點或升０﹒１２％，主板成交７４﹒４６億元。國

企指數報１１２４２點，升２４點或升０﹒２２％。恆生科技指數報８７８１點，升５４點或升

０﹒６３％。

即月期指新報２８３０６點，升４０點，低水３點。即月國指期貨報１１２２２點，升２８

點，低水２０點。即月科指期貨新報８７８４，升８８點，１５張。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） ３８﹒４５元 無升跌

聯想集團 （００９９２） ９﹒２５元 升１４﹒９１％

小米 （０１８１０） ３３﹒５５元 升 ０﹒３０％

瑞聲 （０２０１８） ４５﹒００元 無升跌

舜宇 （０２３８２） １９０﹒００元 跌 ２﹒５６％

金軟 （０３８８８） ５８﹒７５元 無升跌

聯控 （０３３９６） １２﹒３０元 升 ６﹒５９％

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（ｋｓ）

