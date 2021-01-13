【債務風險】華晨集團回復上交所公開譴責：將按要求積極整改

《經濟通通訊社１３日專訊》上交所昨日（１２日）發出紀律處分決定書，就債券違約事件
對華晨汽車集團及其董事長、信息披露事務負責人予以公開譴責。對此，華晨集團相關負責人回
應稱，接下來，華晨集團將按照上交所要求積極整改。（ｌｃ）
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