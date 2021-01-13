《午市前瞻》破百億北水淨流入提供勁力，港股上望２８８００點

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股指數微升，港股今早跟隨高開３２點報２８３０９點

，隨即見半日高位２８４１４點，再創出近一年高位。惟Ａ場偏軟限制港股漲勢，恆指升幅收窄

並主要在２８２５０點位置徘徊，半日最終收報２８２６８點，跌７點，主板成交１１２１﹒１

６億元。國企指數報１１１９９點，跌１８點或跌０﹒１６％。恆生科技指數報８６９５點，跌

３０點或跌０﹒３５％。

Ａ場方面偏軟，上證綜合指數報３６０５點，跌３點，成交３５０１﹒３０億元人民幣。深

證成份指數報１５４４４點，跌１５點或跌０﹒１０％，成交４３６９﹒２１億元人民幣。

重磅股則個別發展，騰訊（００７００）升１﹒３６％，報５９８元，港交所（００３８８

）升１﹒２％，報４５５﹒６元，中移動（００９４１）走上１﹒１８％，報４７﹒３５元。而

建行（００９３９）跌０﹒６５％，報６﹒０７元，匯控（００００５）軟１﹒１６％，報４２

﹒７５元，友邦（０１２９９）跌１﹒４６％，報１０１﹒５元。



＊電訊股續有追棒，中電信領升逾４％＊



北水近日轉買中資電訊股，昨日中移動錄得北水淨買入４０﹒１億元，中電信（００７２８

）亦錄得淨買入８﹒０７億元。中電信半日升４﹒１１％，報２﹒２８元；而中聯通（００７６

２）開啟物聯網轉售試點，早市升２﹒２３％，報５﹒０５元；中移動漲１﹒１８％，報４７﹒

３５元；中興（００７６３）升３﹒９４％，報２２﹒４５元。

運輸機械股今早獲追捧，其中多隻股份創新高，包括中車時代（０３８９８）升９﹒９７％

，報３９﹒７元，高見４１﹒３元。濰柴（０２３３８）走上１０﹒１３％，報２０元，高見２

０﹒２５元。而中航科工（０２３５７）抽升７﹒６５％，報７﹒６元，高見７﹒８２元。而升

勢最強股份為中車（０１７６６）走上１４﹒８５％，報３﹒７９元；而重汽（０３８０８）升

７﹒２３％，報２３元；中集（０２０３９）走上６﹒４４％，報１３﹒５６元。

國家主席習近平日前（１１日）發表講話強調，要推動「十四五」時期高質量發展，並要求

建立起擴大內需的有效制度，釋放內需潛力，刺激家電股繼續落鑊。國美零售（００４９３）升

１２﹒５％，報１﹒０８元；環球生活（０１６９１）升９﹒６９％，報１７﹒２元；海信（０

０９２１）升５﹒１７％，報１４﹒２４元；ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）升１﹒８６％，報１

３﹒１６元；敏華（０１９９９）升１﹒０５％，報１７﹒３８元；惟海爾智家（０６６９０）

跌１﹒０３％，報３３﹒７５元。



＊倫銅價格重返８０００美元，江銅抽高３﹒４５％＊



倫銅價格重返８０００美元，且市場憧憬拜登上任後推出經濟刺激計劃，可提振建築業和製

造業，有助工業金屬，帶動銅股今日向好，江銅（００３５８）走上３﹒４５％，報１５元；洛

鉬（０３９９３）升２﹒１５％，報５﹒７元；五礦資源（０１２０８）升０﹒６％，報３﹒３

６元；金川（０２３６２）走上２﹒７３％，報１﹒１３元；中國宏橋（０１３７８）升０﹒５

７％，報７﹒０４元；贛鋒（０１７７２）升１﹒１４％，報１１５﹒８元；中鋁（０２６００

）升１﹒８１％，報２﹒８２元。

寒流來襲帶動取暖煤需求，煤股齊揚。神華（０１０８８）升４﹒７％，報１５﹒６元；兗

煤（０１１７１）升２﹒５１％，報６﹒５３元；旭陽（０１９０７）走上６﹒５２％，報３﹒

４３元；中煤（０１８９８）走上２﹒０７％，報２﹒４７元。

油價觸１１個月高位，且市場除了料油供下降外亦憧憬經濟措施出台，帶動油股揚升。三桶

油方面，中海油（００８８３）走上７﹒８１％，報７﹒８７元；中石油（００８５７）漲５﹒

２４％，報２﹒６１元；中石化（００３８６）抽升２﹒９１％，報３﹒８９元。而其他油股方

面，中海油服（０２８８３）抽升８﹒６７％，報８﹒１５元；聯合能源（００４６７）升２﹒

２２％，報１﹒３８元；中石化冠德（００９３４）抽升２﹒１％，報２﹒９２元。



＊張智威：吉利中短線表現佳，３０元水平買入＊



隔晚美股三大指數輕微高收，港股連升三日累漲逾７００點後，今早窄幅上落。信誠證券聯

席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股近日續有升勁，大額北水流入是關鍵因素。近期港

股通北水積極南下，自年初開始每日北水淨入便逾百億，以昨日為例，中移動北水淨買入４０﹒

１億元，騰訊北水淨買入２８﹒７億元，單計兩股已逾錄近７０億元北水流入，更於周一錄得接

近二百億北水淨入，可見內地資金為港股上行的一大動力，支持港股成交，年初至今港股成交量

理想，日均超過二千億元。他表示成交量及北水流入是判斷大市尚有升勁與否的指標，如不再獲

百億北水流入，大市成交亦未能維持近二千億，即使有升幅也是乾升，料２８０００點有支持，

２８８００點見阻力。

美股電動車股再成為焦點，連帶港股電車概念股落鑊。張智威指，相關影子股首選吉利（０

０１７５），其母企與百度合作開發智能汽車，市場憧憬吉利與百度有更多合作空間，加上吉利

將回歸科創板上市，回Ａ有望推高估值，看好吉利中短線表現。由於該股升勢較急，他建議可待

股價回調至３０元水平買入，短期目標價為３８元。（ｐｌ、ｊｃ）

