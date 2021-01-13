【北水炒Ｄ乜】淨流入１２２﹒６億人幣，買騰訊中海油沽贛鋒鋰業

《經濟通通訊社１３日專訊》恆指高開３２點，報２８３０９，開市後最多曾升１３７點，

高見２８４１４，再創去年１月２１日近一年高位，但獲利盤湧現，大市升勢不保，午後一度倒

跌１４０點，低見２８１３６，之後跌幅收窄。最終恆指收報２８２３５，跌４１點或０﹒１５

％。

按額度計算，北水全日淨流入１２２﹒６億元人民幣，增加４﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、中國移動（００９４１）；

淨賣出最多的依次是贛鋒鋰業（０１７７２）、長城汽車（０２３３３）、中國平安

（０２３１８）。

主板成交２０２１﹒３５億元增加１﹒５％。其中港股通成交５５６﹒１億元，佔總成交

２７﹒５％。



＊北水續掃騰訊，淨流入逾４５億元＊



騰訊控股升１﹒０２％報５９６元，北水淨買入４５﹒１億元。

中國海洋石油升５﹒４８％報７﹒７元，北水淨買入２８億元。

中國移動跌１﹒８２％報４５﹒９５元，北水淨買入２０﹒５億元。

贛鋒鋰業跌２﹒１％報１１２﹒１元，北水淨賣出５﹒２億元。

長城汽車跌５﹒７７％報２８﹒６元，北水淨賣出４﹒３億元。

中國平安升１﹒３５％報１０１元，北水淨賣出４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４５﹒１０

中國海洋石油 （００８８３） ２７﹒９６

中國移動 （００９４１） ２０﹒４８

美團 （０３６９０） ６﹒３８

中芯國際 （００９８１） ４﹒９８



淨沽出最多港股：

贛鋒鋰業 （０１７７２） －５﹒２５

長城汽車 （０２３３３） －４﹒３４

中國平安 （０２３１８） －４﹒０５

小米集團 （０１８１０） －２﹒３９

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒７９

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（ｃａ）

