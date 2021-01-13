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即市新聞

13/01/2021 15:39

《美元走勢－羅明立》英鎊挑戰１﹒３７的即市阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒７５　　　１０３﹒５２　　　１０３﹒６７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２２０　　　１﹒２２０５　　　１﹒２２１８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６９３　　　１﹒３６６７　　　１﹒３６８２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８６５　　　０﹒８８５５　　　０﹒８８５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５４５　　　７﹒７５３６　　　７﹒７５３８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國總統表明不會提前下台，相信在１月２０日的新舊總統交接上不會出現重
大變數，較明朗的前景增加了投資者的風險胃納，美元匯價受壓，再次回落到９０水平，究竟是
重新下跌還是可再次反彈有不確定性，短期仍然反覆。
　　英國央行總裁貝利於出席蘇格蘭商會網上致辭時表示，負利率將令銀行賺取回報的努力複雜
化，可能損及他們對企業的放貸活動，而且很難與歐元區類似行動直接作比較。貝利言論似在回
應行內另一委員鄧雷羅早前所指，將利率降至負值或可能比擴大量寬更能提振經濟的論點。反映
英倫銀行內部對是否實行負利率仍見分歧，受相關言論所帶動英鎊匯價回升至１﹒３６美元以上
水準，並挑戰１﹒３７的即市阻力。
　　日本去年１２月服務業景氣判斷指數大幅下跌至３５﹒５，低於前值的４５﹒６。反映新冠
疫情衝擊對日本服務業衝擊持續擴大。疫苗接種方面，日本厚生勞動省較早前指，將於２月決定
是否批准美國核酸疫苗，如順利預期最快於４月下旬全面開放接種，這明顯落後於期他發達國家
。日本首相菅義偉昨日再重申將堅持舉行東京奧運，但若其他發展中國家未能分派疫苗及壓止疫
情的話，原定本年７月舉行的東京奧運會添上變數。由於日本經濟環境不明朗，令日圓繼續外流
，所以即使美元在下跌，美元兌日圓都維持橫行，沒有呈現下跌趨勢。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２００　　　１﹒２０８０　　　１﹒２２４０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３６８０　　　１﹒３５５０　　　１﹒３７２５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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