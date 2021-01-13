《美元走勢－羅明立》英鎊挑戰１﹒３７的即市阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒７５ １０３﹒５２ １０３﹒６７

歐元╱美元 １﹒２２２０ １﹒２２０５ １﹒２２１８

英鎊╱美元 １﹒３６９３ １﹒３６６７ １﹒３６８２

美元╱瑞郎 ０﹒８８６５ ０﹒８８５５ ０﹒８８５７

美元╱港元 ７﹒７５４５ ７﹒７５３６ ７﹒７５３８

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《美元走勢》美國總統表明不會提前下台，相信在１月２０日的新舊總統交接上不會出現重

大變數，較明朗的前景增加了投資者的風險胃納，美元匯價受壓，再次回落到９０水平，究竟是

重新下跌還是可再次反彈有不確定性，短期仍然反覆。

英國央行總裁貝利於出席蘇格蘭商會網上致辭時表示，負利率將令銀行賺取回報的努力複雜

化，可能損及他們對企業的放貸活動，而且很難與歐元區類似行動直接作比較。貝利言論似在回

應行內另一委員鄧雷羅早前所指，將利率降至負值或可能比擴大量寬更能提振經濟的論點。反映

英倫銀行內部對是否實行負利率仍見分歧，受相關言論所帶動英鎊匯價回升至１﹒３６美元以上

水準，並挑戰１﹒３７的即市阻力。

日本去年１２月服務業景氣判斷指數大幅下跌至３５﹒５，低於前值的４５﹒６。反映新冠

疫情衝擊對日本服務業衝擊持續擴大。疫苗接種方面，日本厚生勞動省較早前指，將於２月決定

是否批准美國核酸疫苗，如順利預期最快於４月下旬全面開放接種，這明顯落後於期他發達國家

。日本首相菅義偉昨日再重申將堅持舉行東京奧運，但若其他發展中國家未能分派疫苗及壓止疫

情的話，原定本年７月舉行的東京奧運會添上變數。由於日本經濟環境不明朗，令日圓繼續外流

，所以即使美元在下跌，美元兌日圓都維持橫行，沒有呈現下跌趨勢。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２００ １﹒２０８０ １﹒２２４０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３６８０ １﹒３５５０ １﹒３７２５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

