【交通消息】港鐵：柴灣車廠供電故障，港島綫行車需多３至５分鐘

《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵（０００６６）表示，由於柴灣車廠供電故障，港島綫來

往堅尼地城站及柴灣站的行車時間預計需要額外３至５分鐘。港鐵職員現正進行搶修工作。現時

堅尼地城站至柴灣站，每３分鐘一班車。（ｈｌ）

