【預算前瞻】安永料今財年財赤達３６３０億，創本港回歸以來最高

《經濟通通訊社１３日專訊》港府將於下月公布新一份財政預算案，會計師行安永預期，

２０２０╱２１年將錄得財政赤字達３６３０億元，相當於去年預計ＧＤＰ的１３﹒５％，不但

遠高於港府預計的財赤１３９０億元，更創本港自回歸以來最高赤字。截至今年３月底，財政儲

備料跌至７９７３億元，較０３年沙士時期還要低。

安永香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟表示，政府赤字較預期高主因今個財年賣地收入大減

４３９億元、利得稅及薪俸稅收入分別減少１３１億及６０億元、以及因應疫情推出的紓困措施

開支達１６８５億元所致。然而，受惠於去年物業及股票市場投轉趨旺，今財年印花稅收入料增

７６億元。



＊倡派電子消費券及寬減薪俸稅等＊



考慮到環球經濟仍疲弱，安永提出多項總值１０００億元的一次性紓困措施，包括向本港市

民發放５０００元電子消費券，以刺激本地消費，料可帶動１﹒４％的ＧＤＰ增長、寬減

１００％的薪俸稅、利得稅及個人入息課稅，上限為３萬元；至於企業方面，建議寬免非住宅物

業差餉，每季上限５０００港元；寬免商業登記費及延續各項政府收費凍結或減免措施，如旅行

社、酒店和餐廳的牌照費及排污費等，同時建議延續為中小企提供的１００％特惠低息貸款等。

此外，安永亦建議與國家稅務總局探討免徵香港居民企業從大灣區子公司獲得的股息的預提

稅，料有助香港參與大灣區發展；同時因應疫情在家工作所產生的額外開銷，該行亦建議引入短

期措施，容許僱員不獲備主或保險公司補貼的新冠肺炎檢測費用及在家工作開支可予扣稅。

（ｙｗ）

